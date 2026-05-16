2024年8月末にフジテレビを退社した元アナウンサーの渡邊渚さん（29）。2020年の入社後、多くの人気番組を担当したが、2023年7月に体調不良を理由に休業を発表。退社後に、SNSでPTSD（心的外傷後ストレス障害）であったことを公表した。約1年の闘病期間を経て、再び前に踏み出し、NEWSポストセブンのエッセイ連載『ひたむきに咲く』も好評だ。そんな渡邊さんが、最近日本政府が進めた制度改正について思うことを綴ります。

【写真】透明感溢れる渡邊渚さんのグラビア。ラフな雰囲気での撮り下ろしショットなども

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最近の日本は、後退しているような気がしてならない。政治にはそれほど詳しくないが、最近ニュースになっている、殺傷能力のある武器の輸出解禁や労働時間規制緩和、高額療養費制度の限度額引き上げ、OTC類似薬の保険適用除外などには、憤りを感じる。

平和や健康のためにこれまで積み重ねてきたものは何だったのだろう、税金や社会保険料を支払っている意味って何なのだろう、と感じざるを得ない。

殺傷能力のある武器輸出の解禁について。日本は、第二次世界大戦で焦土となり、核兵器を使用された唯一の国だ。その後、憲法第9条にも平和主義を明記し守ってきたにもかかわらず、戦後80年以上の時を経て、今、政府が殺傷能力のある武器の輸出を許可することになった。これは日本に住む人々にとって大きな事項であるにもかかわらず、国民に問うことも、詳しく説明することもなく、閣議決定で進めていい話なのだろうか。

中東情勢を悪化させ続けているアメリカのトランプ大統領に、「世界中に平和と繁栄をもたらせるのはドナルドだけ」と言えてしまう首相が、真に平和をもたらせるとは思えない。そんな政権のもとで武器輸出の解禁が進んでしまうことを私はとても危惧している。

労働時間の規制緩和も、違和感がある。過労死事件が相次ぎ、昨今ようやく働き方改革が進んできた。長時間働くことが美徳のようにされてきた日本社会で、今、ワークライフバランスを大切にして人間らしく働くことが少しずつ根付いてきている最中だ。

そんな中での労働時間の規制緩和、裁量労働制の適用範囲拡大が進められようとしている。過労による自殺など多くの失われた命があってできた労働時間の制限が、今になって覆されるのは残念でならない。2024年の心臓疾患・精神障害の労災請求件数は過去最多になっているというデータもあるが、2026年になって更に労働を強いることのできるルールを国が作ってしまうのは腑に落ちない。

そもそも現在も、労働時間の規制を無視して働いている人はいる。残業時間を誤魔化すことを強制されて、労働時間を過小申告するのは往々にしてある。また、育児や介護などで、働きたくても働けない環境の人たちもいる。

政治のトップに立つ人には、一般社会で生きる国民の真の生活や気持ちなどわからないのだろう。

いったい誰のために機能しているの？

高額療養費制度の限度額引き上げにも反対だ。大きな病気や入院をしたことのある人は、今回の限度額引き上げに大きな危機感を抱いているだろう。それくらい、この高額療養費制度は病気になっても生きていく上で本当に大切な制度だ。

高額療養費制度とは、長期入院や長引く治療によって医療費が高額になるため、家計の負担を軽減できるように一定金額を超えた部分が払い戻しされる制度のことだ。これは日本の健康保険に加入する全ての人が対象で、私も3年前に2か月弱入院した時にこの制度に助けられた。

入院や長期的な治療にかかるお金は、本当に馬鹿にならない。治療や薬、診察代だけでも高額だし、差額ベッド代や食事代、細々とした生活費も、塵も積もれば山となる。入院期間はもちろん働けないから収入はないのに、月々の家賃は発生していて、手元からどんどんお金がなくなっていった。将来を考えると不安しかなく、人生詰んだな、と当時26歳の私は絶望的な気持ちになった。

そんな中でも、治療を諦めなくて済んだのは高額療養費制度があったからだ。払い戻しされるまで数か月かかったが、そのお金があることで治療が続けられたし、生活が救われて心の余裕にもつながった。

それが、今回、負担が引き上げられる政府方針が出た。しかも今年の8月から開始されるというスピード感（そんなに早くできるなら、他の審議もそれくらいスピード感を持ってやってほしい）。

長期で闘わなければいけない病になった時、「お金が尽きたら死ね」と国から言われているようなものだなと私は感じた。

今回の負担増で最も困るのは現役世代だ。そもそも70歳未満の場合、一か所の医療機関の支払額が2万1000円以上でないと合算もできない。これは悪手でしかない。医療費が払えなくて死ぬ、医療費を払ったら子どもの進学費用は払えない、生活費がない、なんてことが起こりうる可能性も大いにある。

問答無用で給料から天引きされる高額な社会保険料。しかし、病気になると助けてはくれない。では、いったい誰のために機能しているの？と疑念を抱く。高額療養費制度の見直しが、「患者の意向に沿うもの」だなんて口が裂けても言えないはずだ。

OTC類似薬の負担増による保険料の負担軽減効果は1か月30円程度

OTC類似薬の負担増も、受け入れ難い。ただでさえ物価高騰で苦しむ家庭が多く、中東情勢の悪化により今後もあらゆるものの値段が上がるという予想がされる中で、薬の負担も増加するとなると、更に生活が困窮する。また、適切に医療へアクセスできなくなる、重症化の見逃しなどのデメリットもある。

しかし、OTC類似薬の負担増を盛り込んだ健康保険法改正案の保険料負担軽減効果は、加入者1人につき1か月たった30円程度。先ほど話題にした高額療養費制度の見直しも、軽減される金額は、1人につき1か月数百円程度。そんな少額の削減のために、国民の健康を排除したり、生活を不安定なものにさせる必要はあるのだろうか。

高額療養費制度もOTC類似薬も、今後、段階的に負担を増やしてくるに違いない。働いても働いても、税金や社会保険料で取られて、手元に残るお金は少ないのに、大病になったら一気に詰んで困窮する。

そんな未来に希望なんて感じられない。日本なんかに生まれ落ちてしまったことを嘆く日がすでに来ている気がする。私は今の日本の状況を憂いてならない。

【プロフィール】

渡邊渚（わたなべ・なぎさ）／1997年生まれ、新潟県出身。2020年に慶大卒業後、フジテレビ入社。『めざましテレビ』『もしもツアーズ』など人気番組を担当するも、2023年に体調不良で休業。2024年8月末で同局を退社した。今後はフリーで活動していく。2025年1月29日に初のフォトエッセイ『透明を満たす』を発売。同年6月には写真集『水平線』（集英社刊）も発売。渡邊渚アナの連載エッセイ「ひたむきに咲く」は「NEWSポストセブン」より好評配信中。