夫に「ナフサ高騰で困るのは工場だけでは？」と言われました。たしかに直接買うものではありませんが、包装やプラスチック製品の価格にも影響するなら、家計にじわじわ響くことはあるのでしょうか？

ナフサは食品容器や日用品に使われるプラスチックの原料

ナフサは、原油を精製して作られる石油製品の一つです。原油からはガソリンや灯油、軽油なども作られますが、ナフサは主に化学製品の原料として使われます。経済産業省の資料でも、ナフサはエチレンなどの基礎化学品に分解され、その後プラスチック製品などの生産につながると説明されています。

難しく聞こえますが、家計との関係で考えるなら「ナフサはプラスチックのもと」と理解するとよいでしょう。たとえば、肉や魚のトレー、総菜のパック、冷凍食品の袋、菓子袋、ペットボトルのキャップ、シャンプーや洗剤の容器などに使われる素材は、石油化学製品と深く関係しています。

石油化学工業協会の統計でも、石油化学用原料としてナフサが扱われており、合成樹脂や関連製品とのつながりが示されています。家庭ではナフサを直接買わなくても、買い物かごに入れる商品の多くに、ナフサ由来の素材が関わっているのです。



ナフサ高騰は包装材や容器のコスト上昇につながる

ナフサの価格が上がると、まず影響を受けるのは化学メーカーや樹脂メーカーです。樹脂とは、プラスチック製品を作るための材料です。樹脂の価格が上がると、それを使って食品トレー、袋、ボトル、フィルムなどを作る会社の仕入れコストも上がりやすくなります。

その後、食品メーカーや日用品メーカーにも影響が広がります。たとえば、総菜を販売するには容器が必要です。洗剤を売るにはボトルや詰め替えパックが必要です。お菓子や冷凍食品も、袋やフィルムがなければ品質を保ちにくくなります。包装は単なる見た目ではなく、商品を安全に運び、保存するために欠かせないものです。

企業はコストが上がっても、すぐに店頭価格へ反映できるとは限りません。在庫や取引契約があるため、価格への反映には時間差があります。ただし、ナフサ高騰が長引くと、企業努力だけで吸収するのは難しくなります。

その結果、包装材の値上げ、商品の値上げ、内容量の見直しなどが起こる可能性があります。最近の包装材や物流資材の値上げに関する報道でも、ナフサや石油化学製品の価格が背景として取り上げられています。



家計への影響は値上げや内容量の減少として表れやすい

ナフサ高騰の影響は、ガソリン価格のようにすぐ目に見える形では表れにくいものです。ガソリンなら、給油時に1リットルあたりの価格を確認できます。しかし、ナフサは包装材や容器を通じて商品価格に入り込むため、消費者には分かりにくいのが特徴です。

たとえば、以前と同じ価格で売られているお菓子でも、内容量が少し減っていることがあります。これは「実質値上げ」といわれることがあります。価格が変わらないため気づきにくいですが、同じ金額で買える量が減っていれば、家計の負担は増えています。

また、低価格の商品ほど、数円のコスト増が大きな負担になります。100円台の商品で容器代や包装費が上がると、メーカーの利益を圧迫します。そのため、価格を上げる、容量を減らす、包装を簡素にするなどの対応が取られることがあります。

食品だけでなく、洗剤、シャンプー、ラップ、ゴミ袋、保存袋などの日用品にも注意が必要です。これらはプラスチック素材や包装材を多く使うため、原料価格の影響を受けやすい商品です。ひとつひとつの値上げは小さく見えても、毎月の買い物全体で見ると、家計にじわじわ響く可能性があります。



まとめ

ナフサ高騰で最初に困るのは、たしかに工場やメーカーかもしれません。しかし、その影響はそこで止まるとは限りません。ナフサはプラスチック製品や包装材の原料になるため、食品容器や日用品の価格を通じて、私たちの家計にも関係してきます。

家計を守るためには、商品の値札だけでなく、内容量や単価を見ることが大切です。100グラムあたり、1回分あたり、1枚あたりの価格を比べると、本当に割安な商品を選びやすくなります。価格が同じでも容量が減っていれば、実質的には負担が増えていると考えましょう。

また、詰め替え用や大容量品を上手に使うことも節約につながります。ただし、使い切れない量を買うと無駄になるため、家族の使用ペースに合った商品を選ぶことが大切です。食品では、個包装が本当に必要かを考え、必要に応じて大袋や簡易包装の商品を選ぶのもよいでしょう。

ナフサは直接買うものではありませんが、暮らしの多くの商品を支えています。だからこそ、ナフサ高騰は「工場だけの問題」と考えず、日々の買い物を見直すきっかけにするとよいでしょう。単価や容量を意識して選ぶ習慣をつければ、物価上昇の中でも家計への負担を抑えやすくなります。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー