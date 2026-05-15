◇MLB ドジャース5-2ジャイアンツ(日本時間15日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースの大谷翔平選手も見守ったこの一戦。5回に記録されたジャイアンツ1番打者イ・ジョンフ選手のランニングホームランが話題となっています。

0-2とジャイアンツがビハインドの状況で迎えた5回。2死1塁の場面で、イ・ジョンフ選手に打席が回ります。

ドジャース先発エメ・シーハン投手の3球目、ボール気味の高めの直球を捉え、レフト線へはじき返します。するとクッションボールがレフトを守るテオスカー・ヘルナンデス選手の右側を抜け後方へと転がっていきます。

それを見たイ・ジョンフ選手は快足を飛ばし三塁へ向かい、さらに本塁へ突入します。ドジャースの中継プレーでボールは内野へかえり、本塁へむかって送球されますが、イ・ジョンフ選手が先にホームイン。2ランランニングホームランとなり、一気に同点に追いつきました。

この一打はMLB Japan公式Xでも紹介され、「レフト線へのクッション処理にもたつく間に『風の孫』(イ・ジョンフ選手の愛称)がダイヤモンドを駆け抜けヘッドスライディングで一気にホームイン！」と活躍を称えています。