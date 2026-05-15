日本テレビのスマホコンテンツブティック「VIRAL POCKET」と有山周作監督、そしてトップストリーマーのスタンミがタッグを組んだ、既存の枠組みにとらわれない革新的な制作体制による作品『禁断メシ！！〜路地裏のシェフ〜』が、スタンミ YouTubeアカウント（@nicosutanmi）にて本日公開！

スマホ視聴に特化したスピード感とSNSトレンドを両立し、新しいエンターテインメントの形を提示する作品。物語の舞台は、完全栄養食の摂取が義務化された異色のディストピア世界。味気ない食事しか許されない管理社会で、主人公たちが追い求める「旧時代グルメ」の衝撃をドラマチックに描き出す。

本作には、主演のスタンミや共演のまざー3ら、ジャンルを横断して活躍するマルチな才能が集結。ストリーマーとプロのクリエイターが共創することで、視聴者の心に深く突き刺さる熱量の高い映像体験をお届けする。

■1話あらすじ

少子高齢化対策として、政府が「完全栄養管理法」で国民の食事を制限する2XXX年。管理官の永田（まざー3）は、同僚から譲り受けた「塩」の味に衝撃を受けるが、その同僚は不法所持で摘発されてしまう。逃走の末、永田が路地裏で出会ったのは、同僚の黒木レン（スタンミ）が営む禁断のレストランだった。法を背き、至高の「カツ丼」を口にした永田は、戻ることのできない美食の共犯者へと堕ちていくーー。

■主演 スタンミ コメント

今回『禁断メシ！！〜路地裏のシェフ〜』で主演を務めさせていただきました、スタンミです。

完全栄養食しか許されない近未来の設定ですが、実際に演じてみると「好きなものを選びたい」という、すごくシンプルな欲求の話なんだと感じました。

ただこの世界では、そうした感覚自体を知らずに生きている人たちがほとんどです。

だからこそ、一度それに触れてしまったときに、もう元には戻れない。

知らなかったものを知ってしまったことで、世界の見え方が変わってしまう。そんな瞬間を描いている作品だと思います。普段は配信でリアルタイムのエンタメを届けていますが、今回は“作品として残るもの”に、スタッフの皆さんと一緒に挑戦できたことも、自分にとって大きな意味があります。

このチームだからこそ出せた熱量を、ぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです。

■監督 有山周作 コメント

今作はスタンミさん企画・主演のグルメドラマです。企画から主演まで務める姿はかっこよく、きっと何かに飢えているのだと感じました。お話していても「飢えている人だなあ」と圧倒されました。今作を観終わった瞬間、まるでスタンミさんのような強烈な飢えに襲われ、カツ丼をかき込みたくて仕方がなくなる…そんな“禁断”の作品に仕上がっています。スタンミさんになりたければ、このドラマをぜひ観てください。改めてスタンミさん、まざー３さん、井上プロデューサー、トップクラスの方々とご一緒できたこと、心から光栄に思います。皆さま、ありがとうございました。絶対観てください！

■日本テレビ 「VIRAL POCKET」プロデューサー 井上直也 コメント

スタンミさんや有山監督といったトップクリエイターの皆さんと、まさに二人三脚で、一つひとつのシーンを手探りで作り上げていくプロセスは本当に刺激的で楽しい時間でした 。こうして現場の熱量をダイレクトに反映させ、手触り感のあるものづくりを追求することこそが、新時代のコンテンツ制作だと確信しています。私たちがワクワクしながら詰め込んだ『禁断の味』の衝撃を、ぜひ皆さんも一緒に楽しんでください！

■クレジット情報

・出演

黒田 蓮 スタンミじゃぱん

永田 圭介 まざー3

パジャマ男 みやかわくん

あんず 青羽 里奈

尾田 純平 金丸 尭暉

佐々木 悠也 海上 学彦

・VTR出演

赤見かるび/天鬼ぷるる/所場

・監督 有山周作

・撮影 石塚 崇寛

・Bカメ 瀬間 仁美

・照明 長澤 茂彬

・美術 森田 琴衣

・フード 小野 秋/守屋 菜乃子/黒田 美羽/桑原 徳子

・録音 塚本 啓介

・制作 小林 颯/佐々木 綾香/駒野 夢

・助監督 坪井 信治/田中 慶一/高野 悟志

・編集 正見 聡

・Mixer 塚本 啓介

・効果 橋本 正明

・音楽 辻田 昇司

・制作プロデューサー 小泉 和平

・プロデューサー 井上直也（日本テレビ）

・ロケーション FORMEI スタジオ/旧中澤メリヤス工場/That's color vase/SWIPE 池尻⼤橋/bistro tetete/エッサム神⽥ホール

■主演 スタンミについて

ゲームや雑談などのストリーミングをメインに、コスプレや俳優業、モデル業などマルチな活動を展開。独特の感性やコミュニケーション能力の高さから散歩配信や視聴者からのお悩み相談などのコンテンツが人気を博しており、YouTubeでも100万再生を超えるコンテンツを多数作り出している。

■監督 有山周作について

2021年よりショートドラマ「NUTS FILM」の制作を開始。藤井道人、佐久間宣行などが審査員の縦型映画祭「TikTok TOHO Film Festival 2023」チャレンジ賞受賞。上田慎一郎監督が審査員の「TikTok Short Film Contest」でアドビ賞を受賞。テレビ朝日「大富豪のバツイチ孫娘」は第一回アジアショートドラマアワードにて、地域市場開拓賞受賞。日本テレビと制作した「結婚詐欺師と堕ちる女」はBUMP2025 年上半期ランキング1位。FODショート「No.1ホストとの恋は誰も邪魔できない」はリリースして約2週間1位を獲得。緻密に計算されたテンポ感と、視聴者の感情を瞬時に掴む演出に定評があり、次世代を担うヒットメーカーとして注目を集めている。

■日本テレビプロデューサーチーム「VIRAL POCKET」について

「VIRAL POCKET（バイラルポケット）」は、日本テレビが立ち上げた、縦型動画を中心としたスマホ時代のコンテンツに特化した組織。SNS総再生30億回超えのショートドラマ「毎日はにかむ僕たちは。」や、Z世代に人気のショートバラエティ「ちょこっとぱーちー」など、ヒットコンテンツを多数展開。自社コンテンツ開発から、企業との共創によるコンテンツプロデュース、SNSマーケティング支援までを一貫して手がける。テレビ局の企画・制作力に、Z世代への感度をかけ合わせ、カルチャーとビジネスの両面から“次のエンタメ”を共創していく。