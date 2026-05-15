HEY-SMITH主催＜ハジマザ＞、全出演者発表
HEY-SMITHが主催する野外フェス＜OSAKA HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2026＞の全出演者が発表された。
＜OSAKA HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2026＞は、10月24日・25日に大阪・泉大津フェニックスにて2日間に渡り開催されるHEY-SMITH主催の野外フェス。
全25バンドとなる今年のラインナップには、MAN WITH A MISSION、THE ORAL CIGARETTES、マキシマム ザ ホルモン、04 Limited Sazabys、10-FEETらに加え、2025年に10年振りとなるライブ活動をしたSNAIL RAMPの出演も決定。
そして、先日HEY-SMITHとのスプリット作品「Unity」のリリースが発表されたUSのレジェンドスカパンクバンド・Less Than Jake、さらに、HEY-SMITHとオーストラリアツアー等を一緒に回ったVoodoo Glow Skullsの出演も発表された。
チケットはオフィシャル3次先行がスタートし、5月24日までの申込となっている。なお、日割りは後日発表となる。
＜HEY-SMITH Presents OSAKA HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2026＞
日時：2026年10月24日(土)・25日(日)
会場：大阪・泉大津フェニックス
出演者：
HEY-SMITH(両日出演) / Age Factory / coldrain / dustbox / FOMARE / Hump Back / KUZIRA / Less Than Jake(US) / locofrank / Maki / MAN WITH A MISSION / MONGOL800 / RAZORS EDGE / ROTTENGRAFFTY / SCAFULL KING / SHADOWS / SHANK / SNAIL RAMP / THE ORAL CIGARETTES / Voodoo Glow Skulls(US) / ハルカミライ / マキシマム ザ ホルモン / 山嵐 / 04 Limited Sazabys / 10-FEET
GOOD SKATES(両日出演)・R藤本(両日出演)
・チケットオフィシャル3次先行 (抽選)：5月15日(金)19:00〜5月24日(日)23:59
https://eplus.jp/ohmf2026/
・HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2026 特設サイト
https://haziketemazare.com/2026/
HEY-SMITH×Less Than Jake
Split EP「Unity」
・通常盤 / 2,200円(税込)
・Tシャツ付予約生産限定盤（Tシャツサイズ：Kids / S / M / L / XL / XXL ) / 5,500円(税込)
※予約受付期間：5月17日(日)迄
[収録曲]
01：Voodoo Go To Zoo / HEY-SMITH
02：Scatter The Ashes / Less Than Jake
03：Blooming In Your Heart / HEY-SMITH
04：Just Let Me Know / Less Than Jake
05：Proud And Loud（Rerecording）/ HEY-SMITH
06：61 Seconds / Less Than Jake
・CD予約：https://lnk.to/Unity_CD
・Pre-Add / Pre-save：https://lnk.to/Unity_st
・LP盤：10月頃に輸入盤として発売予定/詳細後日発表
Cover Art : DRAGON76（https://www.dragon76art.com/）
＜HEY-SMITH 20th ANNIVERSARY「ALL OVER JAPAN TOUR」＞
2026年
7月22日(水) 横浜BAY HALL OPEN / START 17:30 / 18:30 チケットソールドアウト
w / キュウソネコカミ
7月24日(金) 郡山HIPSHOT JAPAN OPEN / START 17:30 / 18:30 チケットソールドアウト
w / キュウソネコカミ
8月3日(月) 宇都宮HEAVEN’S ROCK OPEN / START 18:00 / 18:30 チケットソールドアウト
w / MAYSON’s PARTY
8月4日(火) 水戸LIGHT HOUSE OPEN / START 18:00 / 18:30 チケットソールドアウト
w / MAYSON’s PARTY
8月6日(木) 千葉LOOK OPEN / START 18:00 / 18:30 チケットソールドアウト
w / MAYSON’s PARTY
8月10日(月) 東京ガーデンシアター / START 17:00 / 18:00
w / 10-FEET / coldrain ※
8月11日(火・祝) 東京ガーデンシアター / START 16:00 / 17:00
w / SHANK / KUZIRA ※
8月19日(水) 滋賀 U☆STONE OPEN / START 18:00 / 18:30 チケットソールドアウト
w / GOOD4NOTHING
8月20日(木) 岐阜 club-G OPEN / START 17:30 / 18:30 チケットソールドアウト
w / GOOD4NOTHING
9月8日(火) 長野CLUB JUNK BOX OPEN / START 18:00 / 18:30 チケットソールドアウト
w / SHANK
9月10日(木) 富山SOUL POWER OPEN / START 18:00 / 18:30 チケットソールドアウト
w / SHANK
9月11日(金) 金沢EIGHT HALL OPEN / START 17:30 / 18:30 チケットソールドアウト
w / SHANK
9月16日(水) 甲府CONVICTION OPEN / START 18:00 / 18:30 チケットソールドアウト
w / GUMX
9月17日(木) 熊谷HEAVEN’S ROCK OPEN / START 18:00 / 18:30 チケットソールドアウト
w / GUMX
9月25日(金) Zepp Sapporo OPEN / START 17:30 / 18:30 チケットソールドアウト
w / 04 Limited Sazabys
9月27日(日) 新潟LOTS OPEN / START 17:00 / 18:00 チケットソールドアウト
w / 04 Limited Sazabys
10月11日(日) 名古屋COMTEC PORTBASE OPEN / START 17:00 / 18:00 チケットソールドアウト
w / ENTH
10月12日(月・祝) 福井県県民ホール OPEN / START 17:00 / 18:00 チケットソールドアウト
w / ENTH
11月14日(土) 仙台GIGS OPEN / START 17:00 / 18:00 チケットソールドアウト
w / ハルカミライ
11月15日(日) 高崎芸術劇場 スタジオシアター OPEN / START 17:00 / 18:00 チケットソールドアウト
w / ハルカミライ
11月26日(木) 清水SOUND SHOWER ark OPEN / START 17:30 / 18:30 チケットソールドアウト
w / dustbox
11月28日(土) 佐賀GEILS OPEN / START 17:30 / 18:00 チケットソールドアウト
w / THE ORAL CIGARETTES
11月29日(日) Zepp Fukuoka OPEN / START 17:00 / 18:00 チケットソールドアウト
w / THE ORAL CIGARETTES
2027年
1月9日(土) 高松オリーブホール OPEN / START 17:00 / 18:00 チケットソールドアウト
w / SiM
1月10日(日) 徳島市立文化センター 第2会議室 アクア・チッタ OPEN / START 17:00 / 18:00 チケットソールドアウト
w / SiM
1月12日(火) 松江AZTiC canova OPEN / START 18:00 / 18:30 チケットソールドアウト
w / FOMARE
1月13日(水) 米子AZTiC laughs OPEN / START 18:00 / 18:30 チケットソールドアウト
w / FOMARE
1月16日(土) 和歌山 SHELTER OPEN / START 17:00 / 18:00 チケットソールドアウト
w / Maki
1月17日(日) 奈良 EVANS CASTLE HALL OPEN / START 17:00 / 18:00 チケットソールドアウト
w / Maki
1月19日(火) 松阪 M’AXA OPEN / START 18:00 / 18:30 チケットソールドアウト
w / The Suicide Machines (from US)
1月20日(水) 京都 FANJ OPEN / START 17:30 / 18:30 チケットソールドアウト
w / The Suicide Machines (from US)
1月22日(金) なんばHatch OPEN / START 17:30 / 18:30 チケットソールドアウト
w / My Hair is Bad
2月6日(土) 広島CLUB QUATTRO OPEN / START 17:00 / 18:00 チケットソールドアウト
w / KUZIRA
2月7日(日) 山口RISING HALL OPEN / START 17:00 / 18:00 チケットソールドアウト
w / KUZIRA
2月9日(火) 長崎アストロスペース OPEN / START 18:00 / 18:30 チケットソールドアウト
w / KUZIRA
2月11日(木・祝) 大分DRUM Be-0 OPEN / START 17:30 / 18:00 チケットソールドアウト
w / ヤバイTシャツ屋さん
2月13日(土) 鹿児島CAPARVO HALL OPEN / START 17:00 / 18:00 チケットソールドアウト
w / ヤバイTシャツ屋さん
2月14日(日) 熊本B.9 V1 OPEN / START 17:00 / 18:00 チケットソールドアウト
w / ヤバイTシャツ屋さん
2月16日(火) 宮崎LAZARUS OPEN / START 18:00 / 18:30 チケットソールドアウト
w / Dizzy Sunfist
2月18日(木) 岡山YEBISU YA PRO OPEN / START 17:30 / 18:30 チケットソールドアウト
w / Dizzy Sunfist
3月4日(木) 神戸VARIT. OPEN / START 18:00 / 18:30 チケットソールドアウト
w / JUNKY58%
3月6日(土) 高知CARAVAN SARY OPEN / START 17:30 / 18:00 チケットソールドアウト
w / ROTTENGRAFFTY
3月7日(日) 松山WstudioRED OPEN / START 17:00 / 18:00 チケットソールドアウト
w / ROTTENGRAFFTY
3月11日(木) 秋田Club SWINDLE OPEN / START 18:00 / 18:30 チケットソールドアウト
w / SHADOWS
3月13日(土) 青森Quarter OPEN / START 17:30 / 18:00 チケットソールドアウト
w / SHADOWS
3月14日(日) 盛岡CLUB CHANGE WAVE OPEN / START 17:30 / 18:00 チケットソールドアウト
w / SHADOWS
3月16日(火) 山形ミュージック昭和Session OPEN / START 18:00 / 18:30 チケットソールドアウト
w / SHADOWS
3月27日(土) 桜坂セントラル OPEN / START 16:30 / 17:00 チケットソールドアウト
w / 山嵐
3月31日(水) 豊中LIVE HOUSE LIP2nd OPEN / START 18:00 / 18:30 チケットソールドアウト
w / EGG BRAIN
※8月10日(月)、11日(火・祝) 東京ガーデンシアター公演
チケット：アリーナスタンディング8,500円（税込） / スタンドA指定席7,500円（税込）/スタンドB指定席7,000円（税込）
一般発売中：https://eplus.jp/heysmith_AOJ47tour/
関連リンク
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