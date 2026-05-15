殺人未遂容疑で逮捕のBreakingDown出場者、不起訴処分を報告も厳しい声「暴力振るったのは本当なのか？」
殺人未遂容疑で逮捕のBreakingDown出場者、不起訴処分を報告も厳しい声「暴力振るったのは本当なのか？」
BreakingDown出場歴のある格闘家・富永啓悟さんは5月15日、自身のX（旧Twitter）を更新。不起訴処分告知書を公開しました。
【画像】不起訴処分告知書
「今後このようなことがないよう気をつけます」富永さんは「breaking downの皆様、スポンサーの皆様にご迷惑をお掛けしました。私の処分はこの通りです 今後このようなことがないよう気をつけます」とつづり、不起訴処分告知書の画像を公開。「貴殿に対する 傷害（受理罪名 殺人未遂） 被疑事件については、令和8年4月28日公訴を提起しない処分をしました」と書かれています。
コメントや引用リポストでは「不起訴とはその犯罪が無かった事と同義 もう誰にも頭を下げる事なく胸を張って下さい！」との声が上がる一方で、「不起訴だからセーフですよね！？アピールが本当に気持ち悪い」「不起訴は置いといて女性に暴力振るったのは本当なのか？」「女には一切、手を出していませんって言ってくれよ頼むから、そこなんだよ1番大事なのは」「出ました。不起訴なら逮捕者ではないブレダウ特別ルール」「不起訴=犯罪歴なしにはならない」など、厳しい声が多く寄せられています。
交際相手に暴行富永さんは4月15日、交際していた女性の首を複数回絞めるなどしたとして、殺人未遂の疑いで逮捕されていました。世間からは厳しい目が向けられていますが、ここから巻き返すことはできるのでしょうか。(文:多町野 望)
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