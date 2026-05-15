BreakingDown出場歴のある格闘家・富永啓悟さんは5月15日、自身のXを更新。不起訴処分となったことを報告し、さまざまな声が寄せられています。（サムネイル画像出典：富永啓悟さん公式Xより）

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BreakingDown出場歴のある格闘家・富永啓悟さんは5月15日、自身のX（旧Twitter）を更新。不起訴処分告知書を公開しました。

【画像】不起訴処分告知書

「今後このようなことがないよう気をつけます」

富永さんは「breaking downの皆様、スポンサーの皆様にご迷惑をお掛けしました。私の処分はこの通りです　今後このようなことがないよう気をつけます」とつづり、不起訴処分告知書の画像を公開。「貴殿に対する　傷害（受理罪名　殺人未遂）　被疑事件については、令和8年4月28日公訴を提起しない処分をしました」と書かれています。

コメントや引用リポストでは「不起訴とはその犯罪が無かった事と同義　もう誰にも頭を下げる事なく胸を張って下さい！」との声が上がる一方で、「不起訴だからセーフですよね！？アピールが本当に気持ち悪い」「不起訴は置いといて女性に暴力振るったのは本当なのか？」「女には一切、手を出していませんって言ってくれよ頼むから、そこなんだよ1番大事なのは」「出ました。不起訴なら逮捕者ではないブレダウ特別ルール」「不起訴=犯罪歴なしにはならない」など、厳しい声が多く寄せられています。

交際相手に暴行

富永さんは4月15日、交際していた女性の首を複数回絞めるなどしたとして、殺人未遂の疑いで逮捕されていました。世間からは厳しい目が向けられていますが、ここから巻き返すことはできるのでしょうか。(文:多町野 望)