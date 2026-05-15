昨オフの現役ドラフトでソフトバンクから移籍

■楽天 6ー3 ソフトバンク（15日・楽天モバイルパーク）

低い弾道で左翼席に飛び込んだ一発にファンが歓喜した。楽天の佐藤直樹外野手は15日、本拠地で行われたソフトバンク戦に「1番・右翼」で先発出場。2回に上沢直之投手から3号3ランを放ち、勝利に貢献した。古巣からの衝撃弾に「えぐい帰ってきて」「これが入るんすげー」とファンも興奮気味だった。

1点を先制した直後、2回2死一、二塁で迎えた第2打席で佐藤が快音を響かせた。低めのボール気味に入った上沢の145キロ初球を迷いなく振り切ると、ライナー性の打球はあっという間に左翼席に飛び込んだ。「NPB+」によると、打球速度175.9キロ、飛距離106.1メートル、角度18度の一発。古巣ソフトバンクからのアーチに、球場は大歓声に包まれた。

今季プロ7年目の佐藤は、報徳学園高、JR西日本を経て、2019年ドラフト1位でソフトバンクに入団。昨季は1軍で104試合に出場し、打率.239、5本塁打、18打点を残したが、オフに現役ドラフトで楽天に移籍した。2025年にブレイクの兆しを見せただけに、新天地での活躍に期待が高まっている。

元ドラ1の佐藤が放った一発にファンも熱狂。SNS上には「移籍して良かったね」「素晴らしい恩返し弾」「なんやこの打ち方!?」「ギリギリ低めのところを持って行っててエグい」「なぜソフトバンクは出したんだ」「ほんまやばすぎる」などのコメントが寄せられていた。（Full-Count編集部）