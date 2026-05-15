

SEKAI NO OWARI - 眠り姫（Happy Ending Version） / THE FIRST TAKEサムネイル

SEKAI NO OWARIが、15日22時からYouTubeでプレミア公開される「THE FIRST TAKE」に初登場。代表曲「眠り姫」を一発撮り。

【動画】SEKAI NO OWARI - 眠り姫（Happy Ending Version） / THE FIRST TAKE

YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」の第667回公開の詳細が発表となった。 第667回は、SEKAI NO OWARIが「THE FIRST TAKE」に初登場。披露するのは、2012年にリリースされ、今なお多くのリスナーに愛され続ける代表曲「眠り姫」を、デビュー15周年という節目に再録音したアニバーサリー作品「眠り姫（Happy Ending Version）」。4人が織り成す、「THE FIRST TAKE」だけの特別な一発撮りを披露。

出演に関してSEKAI NO OWARIメンバーは「（15年やっていたけれど）すごい新鮮。」「『一発でお願いします』って感じだしね、本当に。」などの驚きの声をあげながらも、「楽しかった」「すごい新鮮で面白かった」とコメントしている。