俳優坂上忍（58）が15日までに更新されたYouTubeチャンネル「ReHacQ−リハック−」に出演。引退する予定の年齢を明かした。

今回の配信で坂上は「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）、幻冬舎の編集者箕輪厚介氏とさまざまなトークを展開。その中で坂上は「でも僕、本当に65で“さよなら”したいんで。本当は60（歳）を目標にしてたんですけど…」と告白した。

箕輪氏が「“さよなら”って何ですか？表に出ない？」と引退を意味するのかどうか聞くと、坂上は「…に、したいんですよ。例えば今続けているお仕事が続いてたら、それを無理やり辞める必要はないと思ってるんですよ。だけど、65になったらもう本当に…。そのために今、（仕事を）半分にしてるんです。いきなりバスッと（辞める）いうのはもう失礼なことなんで」と説明した。

箕輪氏が「なんでそんなに消えたいんですか？やることないですよ」と言うと、坂上は「…と思うでしょ？俺はでも、やることなくても、僕は、物心ついた時からこの業界だったんで、自分が“何もない”という時間がないんですよ。僕、3歳から社会人」と答えた。

ひろゆき氏が「じゃあ転職。政治家」と持ちかけると、坂上は「えー、やだ！ 気持ち悪い。えー、また頑張るの？」と難色を示したが、ひろゆき氏が「頑張らない政治家いっぱいいますから」とさらにあおると、坂上は「まあね…」とつぶやいていた。