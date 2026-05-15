6ブランド18種が6月登場！ サントリー ポケモン進化ボトル

記事ポイント サントリービバレッジ＆フードが「ポケモン」30周年タイアップ企画第2弾を展開します。「Ｃ．Ｃ．レモン」「ペプシ〈生〉 ＢＩＧ ＺＥＲＯ」など6商品に全18種の「ポケモン進化ボトル」が登場します。ピチュー・ピカチュウ・ライチュウやフシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメなど、進化のつながりを描いたデザインです。 サントリービバレッジ＆フードが「ポケモン」30周年タイアップ企画第2弾を展開します。「Ｃ．Ｃ．レモン」「ペプシ〈生〉 ＢＩＧ ＺＥＲＯ」など6商品に全18種の「ポケモン進化ボトル」が登場します。ピチュー・ピカチュウ・ライチュウやフシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメなど、進化のつながりを描いたデザインです。

サントリービバレッジ＆フードの人気ドリンクに、「ポケモン」30周年を記念したオリジナルパッケージが登場します。

6月中旬より、全国で全18種の「ポケモン進化ボトル」が発売されます。

サントリー「ポケモン進化ボトル」





商品名：Ｃ．Ｃ．レモン ポケモンデザインラベル商品名：ペプシ〈生〉 ＢＩＧ ＺＥＲＯ ポケモンデザインラベル商品名：ペプシ〈生〉 ＢＩＧ ＺＥＲＯ ＬＥＭＯＮ ポケモンデザインラベル商品名：ＰＯＰメロンソーダ ポケモンデザインラベル商品名：なっちゃん りんご ポケモンデザインラベル商品名：なっちゃん オレンジ ポケモンデザインラベル発売期日：2026年6月中旬発売地域：全国販売条件：自動販売機を除く問い合わせ先：サントリーお客様センター

サントリービバレッジ＆フードは、2026年2月に迎えた「ポケモン」30周年を記念し、年間を通じて「ポケモン」とのタイアップ企画を実施しています。

第2弾となる「ポケモン進化ボトル」は、炭酸飲料と果汁飲料の6商品を対象に、進化のつながりをテーマにしたオリジナルパッケージとして展開されます。

店頭では、黄色やグリーン、ブルー、オレンジなどのボトルカラーに、ピカチュウやゼニガメなどのポケモンが並び、普段の買い物や家族での外出時に選ぶ楽しさが加わります。

全18種のラインナップ





「ポケモン進化ボトル」は、「Ｃ．Ｃ．レモン」「ペプシ〈生〉 ＢＩＧ ＺＥＲＯ」「ペプシ〈生〉 ＢＩＧ ＺＥＲＯ ＬＥＭＯＮ」「ＰＯＰメロンソーダ」「なっちゃん りんご」「なっちゃん オレンジ」の6商品で展開されます。

各商品は3種ずつのデザインをそろえ、合計18種のボトルが全国の店舗に並びます。

「Ｃ．Ｃ．レモン ポケモンデザインラベル」は500mlペットボトル、希望小売価格200円税別、梱包は24本です。

「ペプシ〈生〉 ＢＩＧ ＺＥＲＯ ポケモンデザインラベル」「ペプシ〈生〉 ＢＩＧ ＺＥＲＯ ＬＥＭＯＮ ポケモンデザインラベル」「ＰＯＰメロンソーダ ポケモンデザインラベル」は600mlペットボトル、希望小売価格200円税別、梱包は24本です。

「なっちゃん りんご ポケモンデザインラベル」「なっちゃん オレンジ ポケモンデザインラベル」は425mlペットボトル、希望小売価格220円税別、梱包は24本です。

ブランドごとのデザイン

「Ｃ．Ｃ．レモン」のパッケージには、ブランドカラーの黄色と微炭酸の心地よい刺激から“でんきタイプ”を想起させる、ピチュー・ピカチュウ・ライチュウがデザインされています。

黄色のボトルに電気のイメージを重ねた構成で、ランチや休憩時間のドリンク選びに、進化の並びを探す楽しさが加わります。

「ペプシ〈生〉 ＢＩＧ ＺＥＲＯ」「ペプシ〈生〉 ＢＩＧ ＺＥＲＯ ＬＥＭＯＮ」「ＰＯＰメロンソーダ」には、ゲームソフト『ポケットモンスター 赤・緑』の最初の3匹である、フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメとそれらの進化形が描かれています。

「なっちゃん りんご」には“りんごぐらしポケモン”のカジッチュ、「なっちゃん オレンジ」にはオレンジの体色が特徴的なパモが採用され、それぞれの進化形を含むデザインです。

30周年企画としての位置づけ

「ポケモン」は、1996年2月27日（火）に『ポケットモンスター 赤・緑』が発売されてから30周年を迎えました。

サントリービバレッジ＆フードのタイアップ企画では、30周年の1年に合わせてピックアップしたテーマに沿った企画が展開されています。

今回のボトルは、ポケモンの“わざ”や特徴をモチーフに、ロングセラーブランドの世界観をアレンジしたオリジナルパッケージです。

炭酸飲料と果汁飲料の売り場に複数の進化デザインが並ぶため、通勤前のコンビニや週末のまとめ買いで、好みのポケモンやブランドを選びやすい構成です。

全18種の「ポケモン進化ボトル」は、6月中旬から全国で展開され、商品はなくなり次第終了します。

6商品それぞれに3種のデザインが用意されるため、日常のドリンク購入にコレクション性と30周年企画ならではの記念感が加わります。

サントリー「ポケモン進化ボトル」の紹介でした。

©Pokémon. ©Nintendo/Creatures/GAME FREAK

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。

よくある質問

Q. 「ポケモン進化ボトル」はいつ発売されますか？

A. 「ポケモン進化ボトル」は2026年6月中旬より発売されます。

Q. 「ポケモン進化ボトル」はどこで販売されますか？

A. 発売地域は全国で、自動販売機は販売対象外です。

Q. 「ポケモン進化ボトル」は全部で何種類ありますか？

A. 6商品に各3種のデザインが用意され、全18種で展開されます。

Q. 商品は継続して販売されますか？

A. オリジナル商品はなくなり次第終了します。

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