この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「今日があなたの人生の最後の一日だとしたら」と題した動画を公開した。アップル創業者のスティーブ・ジョブズ氏による有名なスピーチを題材に、「自分らしい生き方」を見つめ直すための独自の解釈と提言を語っている。

動画の冒頭で茂木氏は、ジョブズ氏がスタンフォード大学の卒業式で語った「もし今日があなたの最後の1日だとしたら、今日やろうとしていることをするか」という有名な問いかけに言及。多くの人がこの言葉を受けて「特別なことをしなければ」と考えがちだが、映画のように地球滅亡の前日だからといって突発的な行動に出ることは、かえって「自分らしさが失われてしまう」と指摘した。「最後の1日だとして、自分らしくないことをやるのは変だ」と語り、日常こそが自分らしい営みであるはずだと説く。

人間はいつ事故や災害に遭うかわからないため、原理的に「今日が最後の一日」になり得る。ジョブズ氏の場合はガンを患っていたため、そうした死生観を抱く明確なきっかけがあった。しかし、ジョブズ氏が本当に伝えたかったのは、突飛な行動の推奨ではなく、「自分らしく生きるためにはどうすればいいか考えよう」という根源的なメッセージであると自身の解釈を述べる。

さらに、ジョブズ氏のスピーチの真意を「トランジション（移り変わり）の問題」だと定義した。現状の仕事や生活が自分らしくないと気づいたとしても、「最後の1日でトランスフォーメーションすることは不可能」であり、環境を変えるにはどうしても時間がかかると指摘。「徐々に変えていくしかない」と断言し、焦らず少しずつ自分らしい生き方へシフトしていく重要性を強調した。

動画の最後では、もし今日が人生の最後の日だったとしても「自分らしく生きていればそれは素晴らしい人生」だとまとめた。そして、もし今が自分らしくないのであれば、時間をかけてゆっくりと変えていくべきだと視聴者に優しく語りかけている。

YouTubeの動画内容

00:00

スティーブ・ジョブズ氏の有名なスピーチに言及
01:31

最後の一日に特別なことをするのは「自分らしくない」
02:42

名言の真意は「自分らしく生きるためにどうするか」
05:02

生き方を変えるには時間がかかる「徐々に変えていくしかない」

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