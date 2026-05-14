サッカーのイングランド・プレミアリーグのブライトン・ヒュルツェラー監督が14日、敵地でのリーズ戦に向けての記者会見に登壇。負傷中のMF三笘薫（28）について、W杯に臨む日本代表メンバーへの選出は「不確かだ」と言及した。英BBC放送が報じた。

BBCによると、ヒュルツェラー監督は三笘について、「今季は不在になる」と、残り2試合を残したリーグ戦を欠場すると明かした。また、W杯出場については「不確かだ」と述べ、現在もブライトンと日本代表のスタッフが連絡を取り合っていることを明かした。

三苫は9日のウルバーハンプトン戦で左太腿裏を負傷。後半10分に左サイドで走りながらロングボールに反応し、右肩付近でトラップした直後に左太腿裏を押さえ、ピッチに倒れ込んだ。激痛で顔をゆがめ、応急処置後に左足をひきずりながら何とか自力でピッチを後にした。

診断結果は公表されていないが、複数の関係者によれば肉離れで全治2カ月程度とみられることが判明。日本代表の森保一監督は10日にJリーグの試合を視察後、「軽傷であることを願っていますけど、軽傷ではないかなという、そういうところは聞いてます」と心配そうに話していた。