Sonsiが、1stデジタルアルバム『ニセモノ』を6月10日にリリース。また、初の単独公演『ホンモノ』を7月8日にSpotify O-EASTにて開催する。

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今作には、デビューシングル「OYJ」をフルプロデュースしたKoshyのほか、WatsonとSTUTSが参加。「OYJ」「もったいないじゃん」といった既発曲に加え、KoshyとSTUTSの共作楽曲「思い通り」、Watsonが参加した「Koshy Freestyle feat. Watson」「OYJ Remix feat. Watson」、SoundCloud時代からの人気楽曲「BBA in da House」、タイトル曲「ニセモノ」、そして「KANOYA」を含む全8曲が収録される。

また、初の単独公演『ホンモノ』のチケットは、現在最速先行のエントリーを受け付けている。

（文＝リアルサウンド編集部）