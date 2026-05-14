ミスタードーナツ、期間限定販売「もっちゅりん」でお詫び 事前予約でアクセス集中
ダスキンが運営するミスタードーナツが14日、公式サイトにて、「もっちゅりん」（全3種）の事前予約の影響によるアクセス集中をお詫びした。
【画像】 “もっちゅり食感”が特長！大きな反響を受けているもっちゅりん
きょう朝7時から開始した「もっちゅりん」の事前予約について、「現在、ミスドネットオーダーにて大変多くのご注文をいただいており、長くお待ちいただく状況が発生しております」と説明。「お客様には大変ご不便をおかけしておりますこと、お詫び申し上げます」と謝罪した。
続けて「多くのお客様にご好評をいただいておりますこと、心より御礼申し上げますとともに、順次対応を進めておりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。今後ともミスタードーナツをよろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。
「もっちゅりん」は昨年ミスタードーナツ55周年を記念して初登場した“もっちゅり食感”が特長のドーナツ。昨年話題となり、大きな反響があったが、商品を届けることがかなわない場合もあった。今回の発売は全3種「もっちゅりんきなこ」「もっちゅりんみたらし」「もっちゅりんいちご」で、より多くの人に届けられるようミスドネットオーダーの事前予約をこれまでよりも早く開始していた。
きょう14日からミスドネットオーダーでの予約受付開始、6月3日から店頭販売および予約分の受け渡しを開始する予定。
【画像】 “もっちゅり食感”が特長！大きな反響を受けているもっちゅりん
きょう朝7時から開始した「もっちゅりん」の事前予約について、「現在、ミスドネットオーダーにて大変多くのご注文をいただいており、長くお待ちいただく状況が発生しております」と説明。「お客様には大変ご不便をおかけしておりますこと、お詫び申し上げます」と謝罪した。
「もっちゅりん」は昨年ミスタードーナツ55周年を記念して初登場した“もっちゅり食感”が特長のドーナツ。昨年話題となり、大きな反響があったが、商品を届けることがかなわない場合もあった。今回の発売は全3種「もっちゅりんきなこ」「もっちゅりんみたらし」「もっちゅりんいちご」で、より多くの人に届けられるようミスドネットオーダーの事前予約をこれまでよりも早く開始していた。
きょう14日からミスドネットオーダーでの予約受付開始、6月3日から店頭販売および予約分の受け渡しを開始する予定。