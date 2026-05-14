青森の荒波が育んだ締まった身とほどよい脂のりの「青森産 生サーモン」が、全国のスシローに期間限定で登場！

さらに同日より、“鮪の王様”とも称される「本鮪中とろ」もリーズナブルな価格で登場します☆

スシロー「青森産 生サーモン」

販売店舗：全国のスシロー店舗

まぐろや鮮魚だけでなく、サーモンにもこだわっている「スシロー」

今回、「青森の大自然で丁寧に育てられたサーモンのうまさを全国に届けたい」という生産者の想いとともに、「青森産 生サーモン」「青森産 漬け生サーモン」「青森産 炙り生サーモン」が登場します。

青森産 生サーモン

価格：110円（税込）〜

販売期間：2026年5月15日（金）〜5月31日（日）※販売予定総数138万食が完売次第終了

一度も冷凍されることなく納品され、店内で切りつけられる「青森産 生サーモン」

国産だからこその鮮度、生ならではのもっちりとした食感や旨み、色味がシンプルな生サーモンで堪能できます。

青森産 漬け生サーモン

価格：110円（税込）〜

販売期間：2026年5月15日（金）〜5月31日（日）※販売予定総数83万食が完売次第終了

青森産 生サーモンにひと手間加えた「漬け生サーモン」

「生サーモン」との食べ比べもおすすめです。

青森産 炙り生サーモン

価格：110円（税込）〜

販売期間：2026年5月15日（金）〜5月31日（日）※販売予定総数74万食が完売次第終了

「青森産 生サーモン」を炙りでも！

「青森産 生サーモン」のおいしさに、香ばしさもプラスされます。

本鮪中とろ

価格：120円（税込）〜

販売期間：2026年5月15日（金）〜5月24日（日）※販売予定総数315万食が完売次第終了

鮪の王様とも称される本鮪の中とろが税込120円〜で登場。

本鮪ならではの赤身の香りと旨み、とろける脂を味わえます。

太刀魚焦がし醤油

価格：140円（税込）〜

販売期間：2026年5月15日（金）〜5月31日（日）※販売予定総数45万食が完売次第終了

直火炙りの「太刀魚焦がし醤油」

香ばしいかおりと味わいを楽しめる一品です。

おすすめ天然5種盛り

価格：680円（税込）〜

販売期間：2026年5月15日（金）〜5月31日（日）※販売予定総数39万食が完売次第終了

持ち帰り：不可

店内仕込みの「おすすめ天然5種盛り」

「かつお（生姜のせ）」「北海道産 つぶ貝」「境港産 炙り〆さば ガリのせ（直火炙り）」「日本海産 漬けほたるいか包み」「活〆煮穴子一本にぎり（甘だれがけ）」が一皿で味わえます。

満足感ある、期間限定の盛り合わせです。

北海道産 にしん

価格：180円（税込）〜

販売期間：2026年5月15日（金）〜5月31日（日）※販売予定総数44万食が完売次第終了

天然の「北海道産 にしん」

ショウガとねぎで、初夏にぴったりな爽やかな味わいです。

やわらかイカの唐揚げ

価格：310円（税込）〜

販売期間：2026年5月15日（金）〜5月31日（日）※販売予定総数45万食が完売次第終了

国産天然のイカを店内で揚げた唐揚げが登場。

おつまみにもぴったりの一品です☆

店内殻剥き 赤えび

価格：110円（税込）〜

販売期間：2026年5月25日（月）〜5月31日（日）※販売予定総数93万食が完売次第終了

あえて店内で殻を剥いている「店内殻剥き 赤えび」

赤えびの甘みと旨み、ねっとりとした食感がたまらない一皿です。

青森産 生サーモンや本鮪の中とろなど、気になるネタが期間限定でリーズナブルに楽しめる！

「青森産 生サーモン」や「本鮪中とろ」などは2026年5月15日（金）より、「店内殻剥き 赤えび」は2026年5月25日（月）より、いずれも期間・数量限定で全国のスシローに登場します。

※店舗によって価格が異なります

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPで確認できます

※「スシロー秋葉原中央通り店」では、お持ち帰りは実施していません

※期間内の販売状況によって、販売を継続する場合があります

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外です

※写真はイメージです

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