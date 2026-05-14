「甘辛だれがやみつきになる！」肉汁溢れるしっとりよだれ鶏をレンジで実現
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
料理YouTubeチャンネル「マシロのズボラ節約ごはん」が、「もう茹でない。よだれ鶏の正解、これ。レンジ4分で完結」と題した動画を公開しました。鍋を使わず、電子レンジのみでしっとりとしたよだれ鶏を作る、画期的なレシピを紹介しています。
動画では、鶏胸肉（200g）にフォークで穴を開け、砂糖と酒をすり込む工程からスタート。「保水効果で柔らかくなります」と、パサつきがちな胸肉をしっとり仕上げるコツを解説しています。その後、ふんわりとラップをかけ、電子レンジで加熱。途中で裏返して再度加熱し、最後に余熱で5分ほど放置することで、中までじっくりと火を通していきます。
胸肉を加熱している間に、長ねぎ、青ネギ、砂糖、酢、醤油、にんにく、豆板醤を混ぜ合わせ、「やみつき旨辛ダレ」を手際よく作成。しっとりと蒸し上がった鶏肉を切り分け、この特製ダレをたっぷりとかければ完成です。動画内では「正直、手の込んだ料理より旨い」「リピート確定」と、その美味しさに太鼓判を押しています。
さらに動画の終盤では、鶏胸肉から出た旨味たっぷりの茹で汁を無駄にせず、乾燥ワカメと鶏がらスープを加えて即席スープにするアレンジも披露されています。
火を使わずにメインのおかずとスープが一度に完成するこのレシピ。忙しい日の夕食や、手軽におつまみを作りたい時に、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［よだれ鶏の材料］
・鶏胸肉 200g
・砂糖 小さじ1
・酒 大さじ1
（やみつき旨辛ダレ）
・カットねぎ 適量
・青ネギ 適量
・砂糖 大さじ1
・酢 大さじ1
・醤油 大さじ1
・にんにく 2センチほど
・豆板醤 小さじ1/2
［即席スープの材料］
・茹で汁 全量
・乾燥ワカメ 適量
・水 茹で汁の4倍くらい
・鶏がらスープ 小さじ1/2
・黒胡椒 適量
・醤油 少々
［作り方］
1. 鶏胸肉の表と裏にフォークで複数回穴を開ける。
2. 鶏胸肉の両面に砂糖（小さじ1）と酒をしっかりと塗り込む。
3. 耐熱容器に入れ、ふんわりとラップをして電子レンジ（500Wで3分、または600Wで2分）で加熱する。
4. 一度取り出して鶏胸肉を裏返し、再度ふんわりとラップをして電子レンジ（500Wで3分、または600Wで2分）で加熱する。
5. レンジから取り出し、そのまま5分以上余熱で放置する。
6. 旨辛ダレを作る。器にカットねぎ、青ネギ、砂糖（大さじ1）、酢、醤油、にんにく、豆板醤を入れ、箸でよく混ぜ合わせる。
7. 鶏胸肉を容器から取り出し（茹で汁は残しておく）、食べやすい大きさにカットする。
8. カットした鶏肉に旨辛ダレをたっぷりとかけて完成。
9. 残った茹で汁で即席スープを作る。茹で汁の入った容器に乾燥ワカメ、茹で汁の4倍程度の水、鶏がらスープを入れる。
10. 電子レンジ（500Wで3分、または600Wで2分）で加熱する。
11. 軽くかき混ぜ、お好みで黒胡椒や醤油で味を調えて完成。
動画では、鶏胸肉（200g）にフォークで穴を開け、砂糖と酒をすり込む工程からスタート。「保水効果で柔らかくなります」と、パサつきがちな胸肉をしっとり仕上げるコツを解説しています。その後、ふんわりとラップをかけ、電子レンジで加熱。途中で裏返して再度加熱し、最後に余熱で5分ほど放置することで、中までじっくりと火を通していきます。
胸肉を加熱している間に、長ねぎ、青ネギ、砂糖、酢、醤油、にんにく、豆板醤を混ぜ合わせ、「やみつき旨辛ダレ」を手際よく作成。しっとりと蒸し上がった鶏肉を切り分け、この特製ダレをたっぷりとかければ完成です。動画内では「正直、手の込んだ料理より旨い」「リピート確定」と、その美味しさに太鼓判を押しています。
さらに動画の終盤では、鶏胸肉から出た旨味たっぷりの茹で汁を無駄にせず、乾燥ワカメと鶏がらスープを加えて即席スープにするアレンジも披露されています。
火を使わずにメインのおかずとスープが一度に完成するこのレシピ。忙しい日の夕食や、手軽におつまみを作りたい時に、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［よだれ鶏の材料］
・鶏胸肉 200g
・砂糖 小さじ1
・酒 大さじ1
（やみつき旨辛ダレ）
・カットねぎ 適量
・青ネギ 適量
・砂糖 大さじ1
・酢 大さじ1
・醤油 大さじ1
・にんにく 2センチほど
・豆板醤 小さじ1/2
［即席スープの材料］
・茹で汁 全量
・乾燥ワカメ 適量
・水 茹で汁の4倍くらい
・鶏がらスープ 小さじ1/2
・黒胡椒 適量
・醤油 少々
［作り方］
1. 鶏胸肉の表と裏にフォークで複数回穴を開ける。
2. 鶏胸肉の両面に砂糖（小さじ1）と酒をしっかりと塗り込む。
3. 耐熱容器に入れ、ふんわりとラップをして電子レンジ（500Wで3分、または600Wで2分）で加熱する。
4. 一度取り出して鶏胸肉を裏返し、再度ふんわりとラップをして電子レンジ（500Wで3分、または600Wで2分）で加熱する。
5. レンジから取り出し、そのまま5分以上余熱で放置する。
6. 旨辛ダレを作る。器にカットねぎ、青ネギ、砂糖（大さじ1）、酢、醤油、にんにく、豆板醤を入れ、箸でよく混ぜ合わせる。
7. 鶏胸肉を容器から取り出し（茹で汁は残しておく）、食べやすい大きさにカットする。
8. カットした鶏肉に旨辛ダレをたっぷりとかけて完成。
9. 残った茹で汁で即席スープを作る。茹で汁の入った容器に乾燥ワカメ、茹で汁の4倍程度の水、鶏がらスープを入れる。
10. 電子レンジ（500Wで3分、または600Wで2分）で加熱する。
11. 軽くかき混ぜ、お好みで黒胡椒や醤油で味を調えて完成。
YouTubeの動画内容
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