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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年5月14日は、2.07インチAMOLEDディスプレイによる見やすさと、最大24日間のロングバッテリーが特長的なXiaomi（シャオミ）の新作スマートウォッチ「Redmi Watch 6」が、お得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

Xiaomi スマートウォッチ Redmi Watch 6 2.07インチ有機EL 24日間長持ちバッテリー Bluetooth 通話対応 薄型軽量 24時間モニタリング 女性健康管理 呼吸エクササイズ GNSS搭載 150種類以上のスポーツモード 5ATM防水 2000nitピーク輝度 Android iOS オブシディアンブラック 11,980円 （12％オフ） Amazonで見る PR PR

2.07インチAMOLEDディスプレイで見やすさアップ。Xiaomiの新作スマートウォッチ「Redmi Watch 6」が12％オフ！

スマートウォッチは毎日使うものだからこそ、見やすさとバッテリー持ちは妥協したくないもの。

Xiaomi（シャオミ）の新作「Redmi Watch 6」は、2.07インチAMOLEDディスプレイと最大24日間駆動バッテリーを搭載。フラッグシップ品質のアイテムが12％オフとお買い得です。

2026年5月14日に発売されたXiaomiの「Redmi Watch 6」は、シリーズ最新モデルらしくディスプレイ体験をしっかり強化してきました。

注目は、2.07インチの高精細AMOLEDディスプレイとピーク輝度最大2000nitの高い視認性に加え、左右対称のベゼルレスデザインを採用しており、画面占有率が向上。通知やワークアウト情報、天気などの表示がより見やすくなっています。

大型ディスプレイながら、スマートウォッチとして日常使いしやすいサイズ感なのもポイント。文字確認のしやすさは、スマートフォンを取り出す回数の削減にもつながりそうです。

最大24日間バッテリーで“充電ストレス”を軽減

スマートウォッチ選びで意外と重要なのがバッテリー性能。「Redmi Watch 6」は、550mAhの大容量バッテリーによる最大24日間駆動に対応しています。

毎日の充電が不要になることで、旅行や出張、アウトドア時にも扱いやすいのが魅力。5ATM防水で、さまざまな水回りのシーンでも安心して使用できるのもうれしいポイントです。

「Redmi Watch 6」は、2.07インチAMOLEDによる見やすさと、最大24日間のロングバッテリーが魅力の新型スマートウォッチ。充電頻度を減らしつつ、通知確認や日常管理を快適にしたい人にフィットする1台です。

Xiaomi スマートウォッチ Redmi Watch 6 2.07インチ有機EL 24日間長持ちバッテリー Bluetooth 通話対応 薄型軽量 24時間モニタリング 女性健康管理 呼吸エクササイズ GNSS搭載 150種類以上のスポーツモード 5ATM防水 2000nitピーク輝度 Android iOS オブシディアンブラック 11,980円 （12％オフ） Amazonで見る PR PR

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なお、上記の表示価格は2026年5月14日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

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Source: Amazon.co.jp