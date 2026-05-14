新宿から快速電車で約1時間。外国人旅行者に人気の高尾山に近い東京都八王子市が5月12日、市のホームページで「元八王子町二丁目におけるツキノワグマの出没について」と題する情報を公開した。

「市によると2026年4月29日20時15分ごろ、体長1メートルを超える成獣のツキノワグマ1頭が、イノシシ捕獲用のセンサーカメラに映っていたということです。これまでクマの出没が確認されていなかった、住宅地に近いエリアだと報じられています。

市に通報があったのは5月11日なので、12日間が経過していますが、その間に目撃情報は寄せられず、人との接触や人的被害のおそれなどの報告もないそうです。また、周辺地域を現地調査したところ、クマの足跡やフンなどの痕跡は見つかっていませんが、市は周辺に注意をよびかけています」（社会部記者）

クマが出没した場所の近くには小学校もあり、住民の心配は募るが、同市の初宿和夫（しやけかずお）市長は2025年11月、全国でクマ被害のニュースが相次いでいたことから「市の職員は市民を守ることが責務だ」として、自ら「狩猟免許の取得」を宣言していた。

初宿市長は元海上自衛隊員で、会見では「元自衛官の経験を生かして市民や来訪者が安心して過ごせる環境整備に尽力したい」と熱弁し、2026年2月に東京都狩猟会が主催する「初心者狩猟免許事前講習会」に参加することも発表した。

「宣言」から半年。果たして初宿市長は狩猟免許を取得したのだろうか。市役所の広報担当に聞いた。

「まだ、取得はできていないようです。試験回数も少ないことから、（公務などで）タイミングを逸してしまうこともあるようです」

環境省のホームページには「狩猟免許には、猟法ごとに、第一種銃猟免許（散弾銃、ライフル銃）、第二種銃猟免許（空気銃）、わな猟免許、網猟免許の4種類がある」と記され、試験は年に数回行われているようだ。

そうしたなか、「狩猟免許を持つ八王子市出身の有名タレント」に注目が集まっている。

「タレントのヒロミさんです。

ヒロミさんは2015年に狩猟免許を取得。猟銃も扱えます。

4月21日に出演した『DayDay.』（日本テレビ系）では、宮城県仙台市の住宅地にクマが出没したニュースに『すごい早い時期からクマが出ている。都会に出てきても恐れていない』と心配していたのですが、地元の八王子でクマが出没してしまいました。

こうしたこともあり、Xには《八王子で体長1m超えの熊が確認されたらしいがきっとヒロミが解決してくれるはず》などの投稿も見受けられました」（芸能記者）

とにかく人的被害が出ないことを祈るばかりだ。