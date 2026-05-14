霜降り明星せいや、“聖闘士星矢”となってマック新CM登場 TVアニメオープニング曲の替え歌熱唱
【モデルプレス＝2026/05/14】お笑いコンビ・霜降り明星のせいやが出演する、マクドナルドの新TVCM「ご当地マック『聖闘士星矢』篇」が5月19日より全国で放映される。
【写真】霜降りせいや、聖闘士星矢となってマック新CM登場
聖衣を着用したせいやが「ご当地マックにせいや！」と商品のおいしさをおすすめするセリフが特長で、「聖闘士星矢」の初代オープニング主題歌「ペガサス幻想」を替え歌にしたオリジナルソングを歌唱。ユーモア溢れる新TVCMとなっており、聖衣を着用したせいやの姿と、歌声が見どころとなっている。
「聖闘士星矢」とコラボレーションし、人気キャラクターが描かれた数量限定オリジナルパッケージにて4種類のバーガー新商品を提供。「北海道じゃがチーズてりやき」には「ペガサス星矢」、「博多明太バターてりやき」には「アンドロメダ瞬」＆「フェニックス一輝」、「名古屋名物 手羽先風黒胡椒ジューシーチキン」には「ドラゴン紫龍」、「北海道じゃがチーズてりやきマフィン」には「キグナス氷河」がパッケージのデザインとして描かれている。「聖闘士星矢」の世界観を存分に味わうことのできる、ここでしか見られないオリジナルパッケージとなっている。（modelpress編集部）
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【写真】霜降りせいや、聖闘士星矢となってマック新CM登場
◆せいや、聖衣を着用し新CM登場
聖衣を着用したせいやが「ご当地マックにせいや！」と商品のおいしさをおすすめするセリフが特長で、「聖闘士星矢」の初代オープニング主題歌「ペガサス幻想」を替え歌にしたオリジナルソングを歌唱。ユーモア溢れる新TVCMとなっており、聖衣を着用したせいやの姿と、歌声が見どころとなっている。
◆「聖闘士星矢」数量限定オリジナルパッケージも
「聖闘士星矢」とコラボレーションし、人気キャラクターが描かれた数量限定オリジナルパッケージにて4種類のバーガー新商品を提供。「北海道じゃがチーズてりやき」には「ペガサス星矢」、「博多明太バターてりやき」には「アンドロメダ瞬」＆「フェニックス一輝」、「名古屋名物 手羽先風黒胡椒ジューシーチキン」には「ドラゴン紫龍」、「北海道じゃがチーズてりやきマフィン」には「キグナス氷河」がパッケージのデザインとして描かれている。「聖闘士星矢」の世界観を存分に味わうことのできる、ここでしか見られないオリジナルパッケージとなっている。（modelpress編集部）
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