バラバラになった6つのひらがなを並び替えて、ある単語を完成させましょう！ 文字を組み替えて正解を導き出す快感を、ぜひ1分以内のタイムアタックで味わってみてください。

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ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！

簡単そうに見えて、同じ文字が2つ入っているところが少しトリッキーかもしれません。頭を柔らかくして、隠された単語を見つけ出しましょう！

問題：「ん う け う び ゆ」

次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。

ん う け う び ゆ

ヒント：最後の文字は「け」

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正解：ゆうびんうけ

正解は「ゆうびんうけ」でした。

▼解説
「う」が2つ含まれているのがこの問題のポイントでした。まず「びん」や「ゆう」という塊を作ってみると、自然と「郵便受け（ゆうびんうけ）」という言葉が浮かんできたのではないでしょうか？

正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)