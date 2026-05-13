【アナグラムクイズ】「ん う け う び ゆ」を並び替えると？ 1分以内で挑戦しよう
ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！
簡単そうに見えて、同じ文字が2つ入っているところが少しトリッキーかもしれません。頭を柔らかくして、隠された単語を見つけ出しましょう！
ん う け う び ゆ
ヒント：最後の文字は「け」
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▼解説
「う」が2つ含まれているのがこの問題のポイントでした。まず「びん」や「ゆう」という塊を作ってみると、自然と「郵便受け（ゆうびんうけ）」という言葉が浮かんできたのではないでしょうか？
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
簡単そうに見えて、同じ文字が2つ入っているところが少しトリッキーかもしれません。頭を柔らかくして、隠された単語を見つけ出しましょう！
問題：「ん う け う び ゆ」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。
ん う け う び ゆ
ヒント：最後の文字は「け」
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正解：ゆうびんうけ正解は「ゆうびんうけ」でした。
「う」が2つ含まれているのがこの問題のポイントでした。まず「びん」や「ゆう」という塊を作ってみると、自然と「郵便受け（ゆうびんうけ）」という言葉が浮かんできたのではないでしょうか？
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)