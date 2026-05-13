◾️映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Blu-ray

2026年5月13日（水）リリース

購入：https://hpmi.lnk.to/MVBD

©ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- Movie

【通常版】

品番：KIXA-1022〜3

価格：\8,800（税込）

パッケージ仕様：スリムトールケース仕様

▼収録内容

＜Disc1＞

・映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』本編

＜Disc 2＞

・MUSIC CHAPTER LIST

1.ヒプノシスマイク -Division Battle Anthem- ＋／Division All Stars

2.Last Man Standing／Buster Bros!!!・Bad Ass Temple

3.Out of Harmony／MAD TRIGGER CREW・どついたれ本舗

4.Stick To My Mic／Fling Posse・麻天狼

5.Three Kings／Buster Bros!!!

6.シンジルチカラ／Bad Ass Temple

7.Choice Is Yours／MAD TRIGGER CREW

8.笑門来福／どついたれ本舗

9.バラの束／Fling Posse

10.BLESS YOU／麻天狼

11.Claim Victory（Buster Bros!!! Ver.）／Buster Bros!!!・言の葉党

12.Claim Victory（MAD TRIGGER CREW Ver.）／MAD TRIGGER CREW・言の葉党

13.Claim Victory（Fling Posse Ver.）／Fling Posse・言の葉党

14.Claim Victory（麻天狼 Ver.）／麻天狼・言の葉党

15.Claim Victory（どついたれ本舗 Ver.）／どついたれ本舗・言の葉党

16.Claim Victory（Bad Ass Temple Ver.）／Bad Ass Temple・言の葉党

17.IKEBUKURO WEST GAME PARK（Remastered）／Buster Bros!!!

18.Yokohama Walker（Remastered）／MAD TRIGGER CREW

19.Shibuya Marble Texture -PCCS-（Remastered）／Fling Posse

20.Shinjuku Style 〜笑わすな〜（Remastered）／麻天狼

21.あゝオオサカdreamin’night（Remastered）／どついたれ本舗

22.Bad Ass Temple Funky Sounds（Remastered）／Bad Ass Temple

23.Femme Fatale（Remastered）／言の葉党

24.MIC AS ONE／Division All Stars

・MIC AS ONE（Non-Credit Ver.）

＜初回生産分限定封入特典＞

一為（Kazui）描き下ろし劇場来場者特典イラストver.2使用トレーディングカード（全7種より1種ランダム封入）

【Deluxe版】

品番：KIZX-735〜8 (Blu-ray2枚組/CD2枚組)

価格：\17,600（税込）

パッケージ仕様：ヒプムビDeluxe Box

▼Blu-ray収録内容

＜Disc1＞

・映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』本編

＜Disc 2＞

・MUSIC CHAPTER LIST

・MIC AS ONE（Non-Credit Ver.）

・「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- FINAL」Music Video

・ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- in AGF2024

【出演】木村 昴・石谷春貴・天粼滉平

・映画「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」完成披露プレミア試写会

【出演】木村 昴・神尾晋一郎・白井悠介・速水 奨・岩崎諒太・葉山翔太

・映画「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」初日舞台挨拶

【出演】木村 昴・石谷春貴・神尾晋一郎・白井悠介・野津山幸宏・木島隆一・伊東健人・河西健吾・黒田崇

矢・葉山翔太・竹内栄治・小林ゆう・たかはし智秋・山本希望

・Claim Victory（Immersive Edition）

・映画「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」指南動画（by 碧棺合歓）

・映画化発表特報

・ヒプムビ予告編

・“UNITED EMCEEZ -Enter the HEXAGON-”＆“TABOO NIGHT XXXX” MASHUP

歌唱：Division Leaders

▼CD収録内容

＜Disc1＞

・Drama Track「Today」

＜Disc2＞

・映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Original Sound Track

＜封入特典＞

一為（Kazui）新規描き下ろしイラスト ポストカード全8種

＜HYPSTER限定盤＞

【Deluxe版】20,600円（税込）

【通常版】11,800円（税込）

[BD+グッズ] マイク型ライト付（約100mm）

・ヒプノシスマイク公式ファンクラブ「HYPSTER」入会：https://hypster-fc.com/

・購入：：https://store.plusmember.jp/hypster/products/list.php?category_id=1887

＜楽天ブックス限定版＞

【Deluxe版】20,350円（税込）

【通常版】11,550円（税込）

[BD+グッズ] B2布ポスター(スエード)3種セット付<一為（Kazui）描き下ろし劇場来場者特典イラスト柄>

＜アニメイト限定版＞

【Deluxe版】20,900円（税込）

【通常版】12,100円（税込）

[BD+グッズ]A4サイズポートレートフォルダ＋ポートレート8枚セット付<一為（Kazui）描き下ろし劇場来場者特典イラスト ver.2 柄>

＜Amazon限定版＞

【Deluxe版】20,900円（税込）

【通常版】12,100円（税込）

[BD+グッズ]アクリルスタンド 【150×47mm以内】8枚セット付<第10弾 劇場来場者特典柄>

▼店舗別購入特典

【Deluxe版】

タワーレコード：ホログラムカード(6種セット)[トレカスモールサイズ：59×86mm]

アニメイト：チケット風フォトビジュアルH50mm×W150mm+チケットホルダー

HMV：A4クリアポスター(4種セット)

Amazon：A4ビジュアルシート(6種セット)

ELR Store：スクエア缶バッジ(7種セット) [約53×78mm]

楽天ブックス：クリアしおり115×40mm+オリジナル配送BOX

7net：フラットポーチ[約W200×H130mm]

【通常版】

A4クリアファイル

Ａｍａｚｏｎ：Buster Bros!!! ver.

アニメイト：MAD TRIGGER CREW ver.

タワレコ：Fling Posse ver.

HMV：麻天狼 ver.

楽天：どついたれ本舗 ver.

7net：Bad Ass Temple ver.

ELR：ALL Division ver.

【Deluxe版・通常版共通】

メーカー特典：ミニクリアカード約 縦68mm×横31mm

※HYPSTERでご購入いただいた方にはメーカー特典がつきます。

※バンドル版にも店舗別購入特典がつきます。

※Deluxe版と通常版で店舗別購入特典が異なります。