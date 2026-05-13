映画ヒプマイ、Blu-ray発売記念にOP「ヒプノシスマイク -Division Battle Anthem- ＋」映像期間限定公開
映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』のBlu-rayが、本日リリースとなった。発売を記念して、ヒプムビのOPである「ヒプノシスマイク -Division Battle Anthem- ＋」がヒプノシスマイク公式YouTubeにて公開された。
今回公開された「ヒプノシスマイク -Division Battle Anthem- ＋」は、ヒプノシスマイクを代表する楽曲の1つであり、ヒプノシスマイクのファンの間でも話題となったキャラクター紹介パートをはじめ、ヒプノシスマイクおよび各キャラクターの原点を想起させる演出が施された、これまでの歩みや魅力を色濃く感じることができる内容になっているという。本映像は5月22日23時59分までの期間限定で公開となっているので、ぜひチェックしていただきたい。
ヒプムビBlu-rayは、Deluxe版と通常版の2形態で発売中だ。Deluxe版のDisc2には、完成披露プレミア試写会や初日舞台挨拶といったイベント映像に加え、ヒプムビ公開記念として2024年12月にヒプマイ公式YouTubeにて公開された「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- FINAL」や、初日舞台挨拶をはじめとした特典映像やヒプムビ本編のその後の世界を描いた Drama Track「Today」、DJ U-ICHI が手掛けたヒプムビ Original Sound Track が収録される。さらに封入特典として、一為（Kazui）新規描き下ろしイラスト「Today」ポストカード全8種が封入される。
なお通常版には、本編映像のほかに「一為（Kazui）描き下ろし劇場来場者特典イラストver.2使用トレーディングカード」が全7種より1種ランダムで封入。
◾️映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Blu-ray
2026年5月13日（水）リリース
購入：https://hpmi.lnk.to/MVBD
【通常版】
品番：KIXA-1022〜3
価格：\8,800（税込）
パッケージ仕様：スリムトールケース仕様
▼収録内容
＜Disc1＞
・映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』本編
＜Disc 2＞
・MUSIC CHAPTER LIST
1.ヒプノシスマイク -Division Battle Anthem- ＋／Division All Stars
2.Last Man Standing／Buster Bros!!!・Bad Ass Temple
3.Out of Harmony／MAD TRIGGER CREW・どついたれ本舗
4.Stick To My Mic／Fling Posse・麻天狼
5.Three Kings／Buster Bros!!!
6.シンジルチカラ／Bad Ass Temple
7.Choice Is Yours／MAD TRIGGER CREW
8.笑門来福／どついたれ本舗
9.バラの束／Fling Posse
10.BLESS YOU／麻天狼
11.Claim Victory（Buster Bros!!! Ver.）／Buster Bros!!!・言の葉党
12.Claim Victory（MAD TRIGGER CREW Ver.）／MAD TRIGGER CREW・言の葉党
13.Claim Victory（Fling Posse Ver.）／Fling Posse・言の葉党
14.Claim Victory（麻天狼 Ver.）／麻天狼・言の葉党
15.Claim Victory（どついたれ本舗 Ver.）／どついたれ本舗・言の葉党
16.Claim Victory（Bad Ass Temple Ver.）／Bad Ass Temple・言の葉党
17.IKEBUKURO WEST GAME PARK（Remastered）／Buster Bros!!!
18.Yokohama Walker（Remastered）／MAD TRIGGER CREW
19.Shibuya Marble Texture -PCCS-（Remastered）／Fling Posse
20.Shinjuku Style 〜笑わすな〜（Remastered）／麻天狼
21.あゝオオサカdreamin’night（Remastered）／どついたれ本舗
22.Bad Ass Temple Funky Sounds（Remastered）／Bad Ass Temple
23.Femme Fatale（Remastered）／言の葉党
24.MIC AS ONE／Division All Stars
・MIC AS ONE（Non-Credit Ver.）
＜初回生産分限定封入特典＞
一為（Kazui）描き下ろし劇場来場者特典イラストver.2使用トレーディングカード（全7種より1種ランダム封入）
【Deluxe版】
品番：KIZX-735〜8 (Blu-ray2枚組/CD2枚組)
価格：\17,600（税込）
パッケージ仕様：ヒプムビDeluxe Box
▼Blu-ray収録内容
＜Disc1＞
・映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』本編
＜Disc 2＞
・MUSIC CHAPTER LIST
・MIC AS ONE（Non-Credit Ver.）
・「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- FINAL」Music Video
・ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- in AGF2024
【出演】木村 昴・石谷春貴・天粼滉平
・映画「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」完成披露プレミア試写会
【出演】木村 昴・神尾晋一郎・白井悠介・速水 奨・岩崎諒太・葉山翔太
・映画「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」初日舞台挨拶
【出演】木村 昴・石谷春貴・神尾晋一郎・白井悠介・野津山幸宏・木島隆一・伊東健人・河西健吾・黒田崇
矢・葉山翔太・竹内栄治・小林ゆう・たかはし智秋・山本希望
・Claim Victory（Immersive Edition）
・映画「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」指南動画（by 碧棺合歓）
・映画化発表特報
・ヒプムビ予告編
・“UNITED EMCEEZ -Enter the HEXAGON-”＆“TABOO NIGHT XXXX” MASHUP
歌唱：Division Leaders
▼CD収録内容
＜Disc1＞
・Drama Track「Today」
＜Disc2＞
・映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Original Sound Track
＜封入特典＞
一為（Kazui）新規描き下ろしイラスト ポストカード全8種
＜HYPSTER限定盤＞
【Deluxe版】20,600円（税込）
【通常版】11,800円（税込）
[BD+グッズ] マイク型ライト付（約100mm）
・ヒプノシスマイク公式ファンクラブ「HYPSTER」入会：https://hypster-fc.com/
・購入：：https://store.plusmember.jp/hypster/products/list.php?category_id=1887
＜楽天ブックス限定版＞
【Deluxe版】20,350円（税込）
【通常版】11,550円（税込）
[BD+グッズ] B2布ポスター(スエード)3種セット付<一為（Kazui）描き下ろし劇場来場者特典イラスト柄>
＜アニメイト限定版＞
【Deluxe版】20,900円（税込）
【通常版】12,100円（税込）
[BD+グッズ]A4サイズポートレートフォルダ＋ポートレート8枚セット付<一為（Kazui）描き下ろし劇場来場者特典イラスト ver.2 柄>
＜Amazon限定版＞
【Deluxe版】20,900円（税込）
【通常版】12,100円（税込）
[BD+グッズ]アクリルスタンド 【150×47mm以内】8枚セット付<第10弾 劇場来場者特典柄>
▼店舗別購入特典
【Deluxe版】
タワーレコード：ホログラムカード(6種セット)[トレカスモールサイズ：59×86mm]
アニメイト：チケット風フォトビジュアルH50mm×W150mm+チケットホルダー
HMV：A4クリアポスター(4種セット)
Amazon：A4ビジュアルシート(6種セット)
ELR Store：スクエア缶バッジ(7種セット) [約53×78mm]
楽天ブックス：クリアしおり115×40mm+オリジナル配送BOX
7net：フラットポーチ[約W200×H130mm]
【通常版】
A4クリアファイル
Ａｍａｚｏｎ：Buster Bros!!! ver.
アニメイト：MAD TRIGGER CREW ver.
タワレコ：Fling Posse ver.
HMV：麻天狼 ver.
楽天：どついたれ本舗 ver.
7net：Bad Ass Temple ver.
ELR：ALL Division ver.
【Deluxe版・通常版共通】
メーカー特典：ミニクリアカード約 縦68mm×横31mm
※HYPSTERでご購入いただいた方にはメーカー特典がつきます。
※バンドル版にも店舗別購入特典がつきます。
※Deluxe版と通常版で店舗別購入特典が異なります。
◾️映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』スペシャル上映会イベント
日時：2026年5月30日（土）
【1部】13：00 〜 15：25（予定）
※キャスト登壇トークは本編上映後になります
【2部】16：00 〜 18：16（予定）
※キャスト登壇トークは本編上映前になります
▼登壇キャスト
白井悠介 (飴村 乱数 役) / 駒田 航 (入間 銃兎 役) / 天粼滉平 (山田 三郎 役)
▼会場
都内某所 ※当選者のみにご案内いたします。
▼料金
2,700円（税込） ※200円はチケットサービス手数料
▼商品予約対象期間
※終了
◾️映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』
2月20日（金）より再上映中！
特設サイト：https://hypnosismic-movie.com/
▼INTRODUCTION
2017年9月に始動した音楽原作キャラクターラッププロジェクト“ヒプノシスマイク”
総勢18人の個性豊かなメインキャラクターが「イケブクロ・ディビジョン」「ヨコハマ・ディビジョン」「シブヤ・ディビジョン」「シンジュク・ディビジョン」「オオサカ・ディビジョン」「ナゴヤ・ディビジョン」の6チームに分かれ、熱いラップバトルを繰り広げる。
バトルを彩るラップミュージックには、日本のヒップホップシーンを牽引するラッパー・トラックメーカーがクリエイターとして参加。様々な楽曲を声優が演じながらラップすることにより、音楽を軸に各キャラクターのストーリーが展開していく。
また“ヒプノシスマイク”では、キャラクター性の強い音楽と、物語性の強い音声ドラマを原作として、コミック、アプリゲーム、舞台、アニメなど、様々なメディアミックスも行っている。
▼What’s the MOVIE
「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」は、
劇場映画としては日本“初”となる観客参加型「インタラクティブ映画」です。
スクリーン上で繰り広げられるラップバトルの勝敗は、映画館内の観客の投票によって決まります。
投票はスマホアプリを通じてリアルタイムで行われ、投票数が多かった選択肢に沿ってストーリーが進行します。
観客ひとりひとりの選択で、上映回ごとに展開や結末が変わる…
日本映画史上初めてとなる参加型映像体験をお届けします。
▼インタラクティブ映画システム「CtrlMovie」
本作ではインタラクティブ映画システムとして、Kino Industriesが運用するCtrlMovieが導入されます。
App StoreやGoogle Playから「CtrlMovie」を自身のスマートフォンにダウンロードして、日本狃薛瓩療衂嫉臆歎燭留撚菎慮海鬚楽しみください。
▼「CtrlMovie」ダウンロード
App Store：https://apps.apple.com/jp/app/ctrlmovie/id1069306593
Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ctrl.cinemaapp&hl=ja
▼CAST
Buster Bros!!!
山田 一郎：木村 昴
山田 二郎：石谷春貴
山田 三郎：天粼滉平
MAD TRIGGER CREW
碧棺 左馬刻：浅沼晋太郎
入間 銃兎：駒田 航
毒島 メイソン 理鶯：神尾晋一郎
Fling Posse
飴村 乱数：白井悠介
夢野 幻太郎：斉藤壮馬
有栖川 帝統：野津山幸宏
麻天狼
神宮寺 寂雷：速水 奨
伊弉冉 一二三：木島隆一
観音坂 独歩：伊東健人
どついたれ本舗
白膠木 簓：岩崎諒太
躑躅森 盧笙：河西健吾
天谷奴 零：黒田崇矢
Bad Ass Temple
波羅夷 空却：葉山翔太
四十物 十四：榊原優希
天国 獄：竹内栄治
言の葉党
東方天 乙統女：小林ゆう
勘解由小路 無花果：たかはし智秋
碧棺 合歓：山本希望
▼STAFF
原作・音楽プロデュース：EVIL LINE RECORDS
キャラクター設定原案・世界観設定：EVIL LINE RECORDS・百瀬祐一郎
監督：辻本貴則 （※）
脚本：百瀬祐一郎
キャラクターデザイン：Kazui
アニメーション制作：ポリゴン・ピクチュアズ
配給：TOHO NEXT
製作：ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- Movie 製作委員会
©ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- Movie