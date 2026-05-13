日産「“新型”軽トラ」に注目！

2026年1月23日、日産は軽トラック「クリッパー」の一部改良モデルを発売しました。



どのようなモデルへと進化したのでしょうか。

日産の系譜において、クリッパーというモデルをたどると、1958年に発売された「プリンス・クリッパー」に行き着きます。これは小型トラックで、社名の通りプリンス自動車が製造・販売していたものです。その後、日産への吸収を経て、代々モデルチェンジを重ねながら1976年発売の3代目へと続きますが、1981年に一度その歴史に幕を閉じます。

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この伝統ある名前が、軽トラックおよびバンのシリーズ名として復活したのは、22年後の2003年のことでした。自社生産を行わない日産は、三菱から「ミニキャブ」の供給を受け、初代「クリッパートラック」として発売。

その後、2013年からは供給元をスズキに変更。ベース車両を「キャリイ」へと変え、現在まで続いています。

ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1765mm、ホイールベース1905mmです。

パワートレインは660cc直列3気筒エンジンのみで、トランスミッションは5速MTと4速ATが用意されています。駆動方式は2WD（FR）と4WDがありますが、4WDには用途に合わせて2つのタイプが存在します。

ひとつはスイッチひとつで切り替える標準的な4WD、もうひとつは急坂や泥濘地などでより強い駆動力を発揮できる「高低速2段切り替え（副変速機）」を備えた4WDです。

この「高低速2段切り替え」は5速MT車のみに組み合わされる本格仕様となっており、4速AT車の4WDは標準的なタイプとなります。

燃費（WLTCモード）は18.7km／L（2WD・5速MT車の場合）です。

直近の改良モデルで最も目を引くのは、一新されたフロントマスクです。ヘッドランプはエッジの効いた横基調のスクエア形状となり、フロントガーニッシュとの一体感を強調。

グリル下部をブラックアウトすることで、商用車とは思えないほど精悍で引き締まった表情を作り出しています。

さらに、全車にLEDヘッドランプが標準装備され、最上位の「GX」グレードではフォグランプにもLEDを採用するなど、夜間の視認性も大幅に高められました。

インテリアも機能性と質感が向上しています。視認性に優れたデジタルメーターを新たに採用したほか、インパネセンターガーニッシュを艶やかなピアノブラックで仕上げ、上質なコクピットを演出。

また、ドライバーの上半身をしっかり支えるヘッドレスト一体型シートの採用により、長時間の運転でも疲れにくく、安全性も高められています。

安全装備の充実ぶりも特筆すべき点です。車線のはみ出しや標識の見落としを防ぐ「車線逸脱防止支援システム」や「標識認識機能」に加え、急ブレーキを後続車に知らせる「エマージェンシーストップシグナル」を全車に標準装備。さらにフロントソナーを追加することで、「踏み間違え衝突防止アシスト」の信頼性を高めました。

利便性の面では、スマホなどの充電に便利なUSB電源ソケット（Type-A/Type-C）を完備したほか、インストセンタートレーや助手席ドリンクホルダーも新設。

ボディカラーには、バンで人気の高かった「モスグレー」が新たに加わり、個性を求めるユーザーの期待にも応えています。

クリッパートラックの価格（消費税込）は134万4200円から167万6400円です。

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これまで商用車の安全装備は乗用車に比べ後回しにされがちでした。しかし、ハンドルを握る以上、事故に遭うリスクは変わりません。

最新の安全技術を凝縮した新型クリッパートラックは、「プロの命を守る」ための進化を遂げました。この安心感こそが、日々の仕事に全力で打ち込むための最大の武器になるはずです。