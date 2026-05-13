レイザーラモンHGの妻・住谷杏奈「全部娘のリクエスト制」豪華料理が並ぶ娘の15歳誕生パーティー 家族ショットに反響「全部本格的」「すごすぎて二度見」
【モデルプレス＝2026/05/13】お笑いタレントのレイザーラモンHGの妻で、タレントや実業家として活躍する住谷杏奈が5月12日、自身のInstagramを更新。娘の誕生パーティーの様子を公開し、話題となっている。
【写真】人気芸人の43歳美人妻「すごすぎて二度見」豪華料理が並ぶ娘の15歳誕生パーティー
住谷は「2026年5月12日は娘の15歳の誕生日」「家族4人でおうちでお祝いしました」とつづり、誕生日パーティーの写真を複数枚投稿。ローストチキン、ラザニア、アンチョビポテト、チーズフォンデュ、海老のビスクスープ、シーザーサラダと「料理は全部娘のリクエスト制」という料理が並び、ピンクの風船などで飾り付けたパーティーの様子や、娘との2ショット、夫でお笑い芸人のレイザーラモンHGと息子も交えた家族4人ショット、子供たちの幼少期ショットなどを披露している。
住谷は「あっという間に15歳 早いなぁ。身長はもうとっくに抜かされてるけど、まもなくひとりだちしていくんだろうなぁ」「好奇心旺盛で行動力があって色んなことに挑戦して、1番になりたくなったら、努力して、あっという間に1番になっちゃう凄い子 いつも度肝を抜かされています」「でも同性だからたまにバチバチに喧嘩するけど一生友達みたいに居てくれると思っています」「これからもよろしくお願いします」と続け、娘が手から離れていくことへの寂しさをにじませつつ、称賛の言葉を記した。また同日、ストーリーズも更新し、パーティー用の料理を作る動画や、息子と娘の兄妹ショットも公開している。
この投稿に、ファンからは「美人に育ってる」「幸せそう」「お料理が全部本格的」「素敵なパーティー」「すごすぎて二度見」などの声が上がっている。
レイザーラモンHGと住谷は、2006年8月8日に結婚。2008年7月に長男が、2011年5月には長女が誕生している。（modelpress編集部）
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◆住谷杏奈、娘の誕生日の家族ショットを披露
住谷は「2026年5月12日は娘の15歳の誕生日」「家族4人でおうちでお祝いしました」とつづり、誕生日パーティーの写真を複数枚投稿。ローストチキン、ラザニア、アンチョビポテト、チーズフォンデュ、海老のビスクスープ、シーザーサラダと「料理は全部娘のリクエスト制」という料理が並び、ピンクの風船などで飾り付けたパーティーの様子や、娘との2ショット、夫でお笑い芸人のレイザーラモンHGと息子も交えた家族4人ショット、子供たちの幼少期ショットなどを披露している。
◆住谷杏奈の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「美人に育ってる」「幸せそう」「お料理が全部本格的」「素敵なパーティー」「すごすぎて二度見」などの声が上がっている。
レイザーラモンHGと住谷は、2006年8月8日に結婚。2008年7月に長男が、2011年5月には長女が誕生している。（modelpress編集部）
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