実家に子どもを預け、夫婦で久しぶりに訪れた高級寿司店。コース料理を楽しんだ最後に、店員から「ウニ食べますか？」とすすめられた。

「大好きだから」と追加で注文した夫婦。しかし、会計時に初めて、そのウニが「一貫7000円」だったことを知る。

夫婦で2貫、追加料金は税込み1万5400円──。

この出来事をSNSに投稿した女性に対して「値段を教えてほしい」「詐欺みたいだ」といった声が相次いだ。

値段を聞くのは「野暮」とも言われるが、こうしたトラブルを避けるにはどうすればよいのか。飲食店を経営する弁護士に聞いた。

●「ウニ一貫7000円」に驚きの声

Threadsに投稿した女性によると、夫婦で2万2000円のコースを頼み、食事の最後に店側からコースとは別で「ウニ食べますか？」と提案されたという。

夫婦は「大好きだから食べまーす」と応じたが、会計時になって初めて、そのウニが一貫7000円だったことを知った。

SNSでは、共感の声が相次いだ。

「7000円もするやつを最後に提案されるとは思いませんよね。せめて……3000円であってほしい」

「『お値段大丈夫ですか』って聞いてくれないの？ 詐欺みたい」

「コースとは別料金でウニを勧めてくる寿司屋は、ろくな寿司屋じゃない」

「庶民の私は『最後の最後に嫌な気分になったわ〜』となってしまいます。お金に余裕があっても二度と行きたくないですね」

「寿司屋でコース終わりにお好みを頼むのは怖いです。それまでのコースのお値段はなんだったんだ、という会計になるので」

こうした経験は、寿司店に限らないようだ。

ほかの高級飲食店でも似た経験をしたという声も相次いだ。

「（ある高級飲食店で）ステーキを食べたとき、『フランス空輸のホワイトアスパラいかが』とすすめられ、家族で1本ずつ食べたら、会計のときに1本5000円だった」

「昔、近所の焼肉屋でコースを頼んでいたら『○○牛のシャトーブリアン、試しにいかがですか』と、さも試食のような勢いで勧められて、しっかり会計についていたのを思い出した」

●飲食店経営者も「価格は伝えるべき」

飲食店を経営するという立場からは、店側の対応を疑問視する声もあった。

「コースとは別に追加で一貫7000円をいただくとしたら、自分だったら価格をお伝えしておすすめをします。この数秒があれば、今回のような客側のモヤモヤは生まれません。店側にも言い分があるでしょうが、一貫7000円の認識の甘さを指摘されても言い訳できないと思います」

●とはいえ値段を聞きにくい…

もっとも、こうした高級寿司店では、そもそも価格表示がない店も少なくない。そのため、「値段を聞いてよいのかわからない」という戸惑いの声もあった。

「寿司屋は追加単品の値段がバグってますよね。しかも、どこにも値段が書いていない」

「おすすめされたときに値段を聞くのが野暮なのはわかっているんだけど、知りたい……。『おいくらですか？』と聞くのはアリなんですかね」

飲食店を経営し、飲食業界の問題にくわしい石崎冬貴弁護士は、次のように語る。

──価格を知らされないまま高額メニューをすすめられた場合、法的にどうなるのでしょうか。

少なくとも「コースとは別で有料で注文する」という認識があったのであれば、法律上は、価格が明示されていなくても、「時価」または「店が定める相当な価格」で注文したものと考えられます。

もちろん、ネタの時価や店での価格については、店と客との間で情報量の差があるため、店側には一定の説明義務が生じます。

ただ今回のケースでは、「値段表示のない寿司店」であり、一般的に高級食材として知られる「ウニ」だったことに加え、客側に価格を確認する機会自体はあったようです。

そのため、金額について明示的な説明がなかったとしても、客側に支払い義務が生じる可能性は高いでしょう。

ただ、これはあくまで法的な話です。

2万2000円のコースに対して、追加のウニ1貫が7000円という価格は、多くの客にとって想定を超えるものでしょう。

不親切な対応だと受け止められても、やむを得ない部分はあると思います。

●「高額な追加提案の際は価格を明示すべき」

──店側に必要な心構えはありますか。

こうしたトラブルを防ぐには、双方が相手の立場を理解するために、コミュニケーションを惜しまないことが大切です。

店側は、コース料理と比較して高額なオプションを提案する場合、客側の不信感を防ぐために、価格を明示すべきでしょう。

これは「野暮」ではありません。客に安心して食事を楽しんでもらうためのホスピタリティです。

実際、メニューのない寿司店でも、ドリンクメニューには価格が書かれていることが多いですよね。それを野暮だと感じる人は、あまりいないはずです。

店のスタイルもありますし、やはり具体的に数字を示すのに抵抗がある場合は、追加分だけのメニューを作るのも一つです。

──客側はどうでしょうか。

メニューのない寿司店で、価格不明の追加注文をした以上、「高額すぎる」というのは少し無警戒だと思います。

他の客もいる中で値段を聞くのは勇気がいるかもしれません。しかし、自分の予算や価値観に合うかを確認することは、客としての当然の権利です。最終的に納得した形で食事を終えるという意味では「義務」とすらいえるかもしれません。

旬や産地の話を聞きながら「ちなみに今のお値段はいくらくらいですか？」と確認することは、決してマナー違反でもありません。

せっかくの高級店での食事が、最後の会計で残念な記憶に変わってしまう──。それは、店にとっても、客にとっても、大きな損失です。

互いの認識のズレを埋めるコミュニケーションこそが、こうしたトラブルを防ぐ最善策となります。

【取材協力弁護士】

石崎 冬貴（いしざき・ふゆき）弁護士

東京弁護士会所属。一般社団法人フードビジネスロイヤーズ協会代表理事。自身でも飲食店を経営しながら、飲食業界の法律問題を専門的に取り扱い、食品業界や飲食店を中心に顧問業務を行っている。著書に「なぜ、一年で飲食店はつぶれるのか」「飲食店の危機管理【対策マニュアル】BOOK」（いずれも旭屋出版）「飲食店経営のトラブル相談Ｑ＆Ａ―基礎知識から具体的解決策まで」（民事法研究会）、「今日から使える 飲食店のための顧客トラブル対応完全ガイド」（日本法令）などがある。

事務所名：法律事務所フードロイヤーズ

事務所URL：https://food-lawyer.net/