Jリーグは12日、MUFGスタジアムで会見を行い『JリーグオールスターDAZNカップ』のファン・サポーター投票の結果と試合で着用するユニフォームを発表した。

【写真を見る】59歳・”キングカズ”三浦知良が10回目の選出 Jリーグオールスターファン・サポーター投票結果発表【一覧】

投票の総数は1274万5319票で、全60クラブから94人が選出された。最多得票はJ1全体では早川友基（27、鹿島アントラーズ）の21万7016票。J2・J3では土居聖真（33、モンテディオ山形）の5万0195票となった。

J2・J3のEASTｰBチームには、還暦を迎える“キングカズ”こと三浦知良（59、福島ユナイテッドFC）も選出された。現時点でオールスターサッカーへの出場は9回と歴代最多タイ。今回出場となれば単独トップとなる。

監督最多得票はJ1全体で鬼木達監督（鹿島アントラーズ）が23万4917票、J2・J3全体では槙野智章監督（藤枝MYFC）が5万2467票を獲得した。槙野監督は三浦知良が選出されたJ2・J3のEASTｰBチーム監督を務める。

2009年以来、17年ぶりの催しとなる今大会。今回のファン・サポーターによる投票に加え、Jリーグ百年構想リーグの各チームのベストイレブンなどから選出。5月下旬に全出場選手が発表される。

『JリーグオールスターDAZNカップ』は、6月13日にMUFGスタジアムで開催。J1の東西2チーム、J2・J3の東西4チームの合計6チームがトーナメント方式で優勝を目指す。特別ルールとして前後半なしの1試合30分制（3位・4位決定戦、5位・6位決定戦は20分制）で計7試合実施される。

また、ユニフォームには繋がりや結束をイメージした3つの輪がシンボルとして刻まれ、日本の伝統技術である墨流しを取り入れたデザインを起用したと発表された。

【ファン・サポーター投票結果一覧】

◆J1 EAST 投票結果

【GK】

早川友基（鹿島） 21万7016票

【DF】

植田直通（鹿島） 10万5270票

古賀太陽（柏） 5万7084票

角田涼太朗（横浜FM） 5万6715票

【MF】

佐藤龍之介（FC東京） 7万9193票

森田晃樹（東京V） 7万0384票

脇坂泰斗（川崎F） 5万9856票

小泉佳穂（柏） 5万5770票

【FW】

鈴木優磨（鹿島） 18万4433票

谷村海那（横浜FM） 5万8305票

細谷真大（柏） 5万6905票

【監督】

鬼木達（鹿島） 23万4917票

リカルド・ロドリゲス（柏） 7万6311票 ※コーチ担当

【クラブ内投票】※ファン・サポーター投票で選出がなかったクラブから選出

谷晃生（GK、町田）

西川周作（GK、浦和）

姫野誠（MF、千葉）

渡邉新太（FW、水戸）

◆J1 WEST 投票結果

【GK】

東口順昭（G大阪） 7万5752票

【DF】

中谷進之介（G大阪） 8万1165票

藤井陽也（名古屋） 6万3019票

福田心之助（京都） 4万8325票

荒木隼人（広島） 3万2264票

【MF】

稲垣祥（名古屋） 5万9854票

マテウス・ブエノ（清水） 5万1026票

江坂任（岡山） 4万8078票

香川真司（C大阪） 4万5269票

【FW】

宇佐美貴史（G大阪） 7万6866票

ラファエル・エリアス（京都） 6万0579票

【監督】

イェンス・ヴィッシング（G大阪） 9万3833票

ペトロヴィッチ（名古屋） 7万2804票 ※コーチ担当

【クラブ内投票】※ファン・サポーター投票で選出がなかったクラブから選出

マテウス・ジェズス（MF、長崎）

見木友哉（MF、福岡）

大迫勇也（FW、神戸）

◆J2・J3 EASTｰA 投票結果

【GK】

林彰洋（仙台） 4万2184票

【DF】

袴田裕太郎（湘南） 1万2054票

細井響（横浜FC） 8421票

新保海鈴（横浜FC） 7958票

【MF】

土居聖真（山形） 5万0195票

氣田亮真（山形） 3万7525票

岩渕弘人（仙台） 2万8474票

石橋瀬凪（湘南） 1万6113票

藤井智也（湘南） 1万5336票

【FW】

ディサロ・燦シルヴァーノ（山形） 3万1990票

小林心（仙台） 2万4809票

【監督】

横内昭展（山形） 4万6098票

森山佳郎（仙台） 4万5421票 ※コーチ担当

【クラブ内投票】※ファン・サポーター投票で選出がなかったクラブから選出

山田元気（GK、秋田）

柳育崇（DF、栃木SC）

杉本蓮（MF、相模原）

田中パウロ淳一（FW、栃木C）

中島大嘉（FW、群馬）

澤上竜二（FW、八戸）



◆J2・J3 WESTｰA 投票結果

【GK】

バウマン（新潟） 3万6214票

【DF】

山田奈央（徳島） 1万2594票

梅木怜（今治） 1万2570票

岡本將成（富山） 1万1331票

【MF】

藤原奏哉（新潟） 3万6165票

亀田歩夢（富山） 2万3125票

チョン・ウヨン（富山） 1万2912票

岩尾憲（徳島） 1万0156票

梶浦勇輝（今治） 5512票

【FW】

マテウス・モラエス（新潟） 2万9879票

ルーカス・バルセロス（徳島） 1万2052票

【監督】

船越優蔵（新潟） 2万4823票

安達亮（富山） 1万7813票 ※コーチ担当

【クラブ内投票】※ファン・サポーター投票で選出がなかったクラブから選出

猪瀬康介（GK、高知）

今村勇介（GK、讃岐）

田中恵太（DF、FC大阪）

日野翔太（MF、愛媛）

森田凜（MF、奈良）

パトリック（FW、金沢）



◆J2・J3 EASTｰB 投票結果

【GK】

田川知樹（札幌） 2万7419票

【DF】

西野奨太（札幌） 2万6716票

関口凱心（大宮） 2万3800票

小田逸稀（松本） 1万3747票

【MF】

村越凱光（松本） 2万0091票

深澤佑太（松本） 1万8239票

角昂志郎（磐田） 1万7369票

川合徳孟（磐田） 1万6918票

【FW】

泉柊椰（大宮） 3万1432票

杉本健勇（大宮） 3万0863票

三浦知良（福島） 2万6016票

【監督】

槙野智章（藤枝） 5万2467票

宮沢悠生（大宮） 3万0286票 ※コーチ担当

【クラブ内投票】※ファン・サポーター投票で選出がなかったクラブから選出

佐々木雅士（GK、いわき）

河田晃兵（GK、甲府）

セランテス（GK、岐阜）

浅倉廉（MF、藤枝）

藤川虎太郎（MF、長野）



◆J2・J3 WESTｰB 投票結果

【GK】

泉森涼太（鳥栖） 1万8116票

【DF】

吉田真那斗（大分） 1万2315票

岩下航（熊本） 1万0872票

喜岡佳太（山口） 5681票

【MF】

西澤健太（鳥栖） 1万4118票

清武弘嗣（大分） 1万2301票

嵯峨理久（鹿児島） 1万1783票

吉尾虹樹（鹿児島） 1万1014票

郄橋大吾（北九州） 7949票

【FW】

キム・ヒョンウ（大分） 1万3380票

河村慶人（鹿児島） 1万2966票

【監督】

村主博正（鹿児島） 1万9535票

四方田修平（大分） 1万6854票

【クラブ内投票】※ファン・サポーター投票で選出がなかったクラブから選出

佐藤久弥（GK、琉球）

櫛引政敏（GK、滋賀）

矢島慎也（MF、鳥取）

土信田悠生（FW、宮崎）

