松田聖子、早見優、岡田有希子 ──1970年代から1980年代にかけて多数の人気歌手・アイドルを輩出したサンミュージックの「音楽プロダクション」としての側面に光を当て、その優れた音楽的資産を日本の若い世代、そして世界中の音楽ファンに届ける「サンミュージック・レコード リバイブプロジェクト」。

本プロジェクトでは弓削匠をレーベルプロデューサーに迎え、これまでに、第一弾としてYOGEE NEW WAVES 角舘健悟による 松田聖子「瞳はダイアモンド」カバー楽曲、第二弾ではFNCYによる杏里「Last Summer Whisper」をサンプリング楽曲「Baby Love」、第三弾にTokimeki Records fea.JU!iE による杏里「Fly By Day」カバー楽曲をリリース。

これに続き、第四弾ではソロアーティスト／モデルとして活躍する森田美勇人が登場。キャリア初の本人名義での一般流通作品となる本作は、森田本人のセレクトにより、松田聖子「小麦色のマーメイド」をカバー。森田が「こう、懐かしい風に髪を揺らしながらつっつく感じ。たまらないっす。」と語る夏の名曲を、盟友であるシンガー／アーティスト、SPENSRによるプロデュースのもと、リスペクトを込め料理した。

7月1日（水）のCD発売に先駆け、6月17日（水）より各種配信サイトにて先行配信リリース。今後、リリースイベントの開催や7インチアナログ盤のリリースも予定している。

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・森田美勇人 コメント

父の車に乗ると必ず流れる松田聖子さんの音楽をいつも後部座席で聴いてました。

胸がきゅっとなる薄桃色ハートを教えてくれた最初の人です。

「小麦色のマーメイド」は私のNo. 1恋模様ソングです。

恐れ多いですが、歌います。すきです。

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リリース情報

「小麦色のマーメイド」

【Type-A】 【Type-B】

フォーマット：CD

発売予定日：2026年07月01日

レーベル：Sun Music Records

規格品番：【Type-A】SMRY-1004／【Type-B】SMRY-1005

販売価格：￥2,000（税抜）

収録内容：

1.小麦色のマーメイド

2.小麦色のマーメイド(instrumental)

※両形態とも同内容 Spotify Pre-save, Apple music Pre-add

https://nex-tone.lnk.to/KomugiironoMermaid