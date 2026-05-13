白石麻衣、乃木坂46衣装姿で「美しくかっこいい自慢の後輩」と2ショット「推しが推しのドレス着てる」「美の権化」の声
【モデルプレス＝2026/05/13】元乃木坂46の白石麻衣が2026年5月9日、自身のInstagramを更新。後輩で乃木坂46の梅澤美波との2ショットを公開した。
【写真】33歳元乃木坂センター「自慢の後輩」と撮影のレア衣装姿
白石は「美しくかっこいい自慢の後輩」と添えて、5月21日に東京ドームでの卒業コンサートを控えている梅澤との2ショットを公開した。またこの時、白石は自信が卒業した後に開催された2025年11月26日、27日に開催された元乃木坂46の久保史緒里が卒業コンサートで着用した黒と金色のゴージャスなドレスを着用。一方、梅澤は乃木坂46の14枚目のシングルの「ハルジオンが咲く頃」（2016）の衣装姿を披露している。
そして、梅澤も自身のInstagramにて白石との2ショットを投稿。「私がこの世界に、乃木坂46に入るきっかけになった方。本当に嘘みたいな、夢みたいな人生です」と感情を込めて綴っている。
この投稿には「推しが推しのドレス着てる」「双子のよう」「白梅姉妹（※白石と梅澤コンビの愛称）は永遠」「美の権化」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】33歳元乃木坂センター「自慢の後輩」と撮影のレア衣装姿
◆白石麻衣、久保史緒里卒業コン衣装着用で梅澤美波と2ショット
白石は「美しくかっこいい自慢の後輩」と添えて、5月21日に東京ドームでの卒業コンサートを控えている梅澤との2ショットを公開した。またこの時、白石は自信が卒業した後に開催された2025年11月26日、27日に開催された元乃木坂46の久保史緒里が卒業コンサートで着用した黒と金色のゴージャスなドレスを着用。一方、梅澤は乃木坂46の14枚目のシングルの「ハルジオンが咲く頃」（2016）の衣装姿を披露している。
◆白石麻衣と梅澤美波の2ショットに反響
この投稿には「推しが推しのドレス着てる」「双子のよう」「白梅姉妹（※白石と梅澤コンビの愛称）は永遠」「美の権化」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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