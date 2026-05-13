メデラ、両手が自由になるハンズフリーの電動さく乳器発売--超軽量で胸の負担を軽減
メデラは5月7日、母乳育児をより快適にサポートする新製品「フリースタイルミニ・ハンズフリー電動さく乳器」を発売した。
フリースタイルミニ・ハンズフリー電動さく乳器
同商品は、両手が自由になるハンズフリーのさく乳器。片胸わずか76gという超軽量カップは、食パン1枚ほどの軽さで、モーターを別体にすることで胸への負担を軽減し、リラックスした姿勢でさく乳できる。
軽量設計で胸への負担を軽減
人体工学に基づいたカップデザインと、メデラ独自の105°に開いたさく乳口が胸への圧迫を抑え、自然なフィット感を実現。これにより、最大11.8%多く母乳をさく乳できることが実証されている。片胸3パーツのみとシンプルなため、手軽に清潔を保てる。夜間や外出先でも静かに使える設計とした。
吸引は、9段階に調整できる。1回の充電で最長2時間使用可能。価格は2万6,950円。
フリースタイルミニ・ハンズフリー電動さく乳器
同商品は、両手が自由になるハンズフリーのさく乳器。片胸わずか76gという超軽量カップは、食パン1枚ほどの軽さで、モーターを別体にすることで胸への負担を軽減し、リラックスした姿勢でさく乳できる。
軽量設計で胸への負担を軽減
吸引は、9段階に調整できる。1回の充電で最長2時間使用可能。価格は2万6,950円。