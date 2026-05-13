乾きやすい、シワが目立つ、くすむ、薄くなった……。悩み多き大人の唇を美しく見せるリップメイクですが、そのまま塗るだけでは理想の仕上がりにならないのが『婦人公論』世代。今回は、山本浩未さんが中井美穂さんと大平一枝さんのお悩みに答え、簡単に実践できるテクニックを伝授します（撮影：玉置順子（t.cube） ヘアメイク：山本浩未 スタイリング：梶原寛子 取材・構成・文：片岡えり）

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上唇の輪郭をふっくら厚めに描くと

優しい色でも印象が華やかに

【口が小さく唇が薄い〈中井美穂さんの場合〉】



ブラウス￥30,800／ヴィコロ（チェルキ）、ピアス￥53,900／イヴェット

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ルージュ デコルテ クリームグロウ 29G ￥5,500／コスメデコルテ（4 /16発売）肌に自然に溶け込むツヤと潤いのある花のようなコーラルピンク。仕上がりが12時間続く。

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【優しいコーラルも、 塗り方次第でくっきり】



ピアス￥63,800／イヴェット

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エクシア ルージュ レヴェランス 12 ￥6,600／アルビオン（4/18発売）フレッシュで艶やかなコーラルがくっきり発色。コラーゲンやヒアルロン酸でふっくら柔らかな仕上がりに。

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【肌色まで明るく見える鮮やかレッド】



イヤーカフ（大）￥13,200、（小）￥17,600／ともにバンボレイラ

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ルージュ ココ 114 ￥6,490／シャネルこっくり濃密なのに落ち着いた印象のルミナス サテンなブラウンがかった赤。なめらかに密着しケア効果に優れ、色も長持ち。

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＜悩み解消のためのテクニックはこちら＞

保湿のタイミングを変えるだけで

発色がクリアになり新鮮な顔に！

【乾燥に悩む〈大平一枝さんの場合〉】



ワンピース￥45,100／スコルッツォ（チェルキ）、ピアス￥24,200／セシル・エ・ジャンヌ青山店

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センサイ モイスチャーインテンスリップスティック MI02 ￥ 4,180、同 ホルダー ゴールド（限定） ￥ 1,650／カネボウ化粧品厚みのある塗膜でピーチベージュがよりふっくらと。

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【ノールックで塗り直せるモードなブラウンバーム】



ピアス￥25,300／プラウ

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NARS アフターグロー リップバーム N 257 ￥4,180／NARS JAPANリッチな保湿と抜け感カラーを１本に。ほんのり色気を宿すダークチェリーで長時間ふっくら。

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【口に入っても安心な新発想のオーガニックリップ】



ピアス￥28,600／セシル・エ・ジャンヌ青山店

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アカシック アミュレットルージュ A1マーズ￥3,960／アムリターラオーガニックオイルで保湿し酸化チタンもフリー。出雲バラや三重の芍薬で唇に優しい血色を。

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※記事内の商品価格はすべて税込です