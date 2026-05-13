神代慶人は今冬にロアッソ熊本から加入した

ドイツ1部フランクフルトのU-21チームに所属する18歳FW神代慶人が、3試合連続ゴールとなる冷静なループシュートを決めた。

SNSのファンは「かっこよすぎんか」と反応している。

今冬にロアッソ熊本からフランクフルトに加入した神代。今季はU-21チームでプレーしており、3月のデビュー戦での2ゴールを皮切りにゴールを量産している。

現地時間5月9日に行われたヘッセンリーガ第31節のトゥラブディン・バビロン・ポールハイム戦（3-1）戦に先発出場。前半17分、味方のヘディングでのパスにいち早く反応。最終ラインの裏に抜け出すと、飛び出したGKを嘲笑うかのように、冷静なループシュートでネットを揺らした。これで3試合連続ゴールとすると、同27分にも追加点を挙げ、2戦連続で2得点となった。3月のデビュー戦から10試合で、早くも8ゴールとなった。

クラブの公式SNSが先制点の動画を公開すると、ファンが反応。「今日も決めたの」「鳥肌もののビューティフルゴール」「めっちゃ簡単そうに決めるやん」「ヨーロッパの選手と体格がそんなに変わらないぐらいになってる」「チームメイトとかなり馴染んでるようで素晴らしい」と期待を寄せていた。（FOOTBALL ZONE編集部）