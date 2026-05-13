「機動新世紀ガンダムX」より「ガンダムヴァサーゴ」と「ガンダムアシュタロン」がHGガンプラで商品化決定！【#静岡ホビーショー】
BANDAI SPIRITSは、5月13日より開催しているイベント「第64回 静岡ホビーショー」にて、ガンプラ「HG 1/144 ガンダムヴァサーゴ」と「HG 1/144 ガンダムアシュタロン」を発表した。
本製品は、アニメ「機動新世紀ガンダムX」より、シャギア・フロストが搭乗する「ガンダムヴァサーゴ」と、オルバ・フロストが搭乗する「ガンダムアシュタロン」を、同社のプラモデルシリーズ「HG（ハイグレード）」で商品化したもの。
今回イベント会場にて本製品を初お披露目しており、1/144スケールで表現された「ガンダムヴァサーゴ」と「ガンダムアシュタロン」の姿を確認することができる。
また2月2日に行なわれた配信「ガンプラ45周年記念スペシャル配信 最終回！」にて発表された「HG 1/144 ガンダムレオパルド」も展示されており、各武装などを確認できるほか、ジオラマ展示では「ガンダムヴァサーゴ」「ガンダムアシュタロン」と対峙する姿のほか、「ガンダムX」「ガンダムエアマスター」の姿も確認できた。
「HG 1/144 ガンダムヴァサーゴ」
「HG 1/144 ガンダムアシュタロン」
「HG 1/144 ガンダムレオパルド」
ジオラマ展示
【静岡ホビーショー 情報解禁＆初展示✨】- BANDAI HOBBY公式（BANDAI SPIRITS） (@HobbySite) May 13, 2026
HG 1/144 ガンダムヴァサーゴ 情報解禁！
『機動新世紀ガンダムX』より、ガンダムヴァサーゴを完全新規造形で再現！！
腕部延伸や腹部展開も再現！
ホビーサイトでの続報をお待ちください！https://t.co/XoaJUr7vZa#ガンプラ #プラモデル pic.twitter.com/jTjt5TRqH3
【静岡ホビーショー 情報解禁＆初展示✨】- BANDAI HOBBY公式（BANDAI SPIRITS） (@HobbySite) May 13, 2026
HG 1/144 ガンダムアシュタロン 情報解禁！
『機動新世紀ガンダムX』より、ガンダムアシュタロンを完全新規造形で再現！！
巨大なバックパックと展開されるアトミックシザースの展開やガンダムヴァサーゴとの連携を再現！… pic.twitter.com/ffr3cU8naH
【静岡ホビーショー 展示中✨】- BANDAI HOBBY公式（BANDAI SPIRITS） (@HobbySite) May 13, 2026
『機動新世紀ガンダムX』より、「HG 1/144 ガンダムレオパルド」を初展示中！
インナーアームガトリングの変形と、左腕との合体・収納ギミックを再現！
さらに、ブレストガトリング、ショルダーミサイル、ホーネットミサイルの各開閉ギミックを再現！
詳細はこちら！… pic.twitter.com/txVz2f1mtz
(C)創通・サンライズ
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