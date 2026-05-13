【第64回 静岡ホビーショー】 会期 業者招待日：5月13日、14日 小中高校生招待日：5月15日 一般公開日：5月16日、17日 会場：ツインメッセ静岡（静岡市駿河区曲金3丁目1-10） 入場料：無料 ※入場には事前登録が必要

BANDAI SPIRITSは、5月13日より開催しているイベント「第64回 静岡ホビーショー」にて、ガンプラ「HG 1/144 ガンダムヴァサーゴ」と「HG 1/144 ガンダムアシュタロン」を発表した。

本製品は、アニメ「機動新世紀ガンダムX」より、シャギア・フロストが搭乗する「ガンダムヴァサーゴ」と、オルバ・フロストが搭乗する「ガンダムアシュタロン」を、同社のプラモデルシリーズ「HG（ハイグレード）」で商品化したもの。

今回イベント会場にて本製品を初お披露目しており、1/144スケールで表現された「ガンダムヴァサーゴ」と「ガンダムアシュタロン」の姿を確認することができる。

また2月2日に行なわれた配信「ガンプラ45周年記念スペシャル配信 最終回！」にて発表された「HG 1/144 ガンダムレオパルド」も展示されており、各武装などを確認できるほか、ジオラマ展示では「ガンダムヴァサーゴ」「ガンダムアシュタロン」と対峙する姿のほか、「ガンダムX」「ガンダムエアマスター」の姿も確認できた。

「HG 1/144 ガンダムヴァサーゴ」

「HG 1/144 ガンダムアシュタロン」

「HG 1/144 ガンダムレオパルド」

ジオラマ展示

(C)創通・サンライズ

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