黄金比率の黒酢だれでカンタン『黒酢の酢豚』少ない油で揚げずに作れる、プロの本格味

黒酢をベースにしたまろやかな甘酢。酢と同量の砂糖が入るので、酸っぱすぎず、子どもでも食べやすい味です。しょうゆの塩けで味をほどよくひきしめて。

この黒酢だれ、ほかにもこんなメニューに使えます！

とろみをつけた「あん」の状態で、鶏のから揚げにからめればごちそうに。たらなど白身魚のから揚げや、素揚げした肉だんごともよく合います。