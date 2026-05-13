黄金比率の黒酢だれでカンタン『黒酢の酢豚』少ない油で揚げずに作れる、プロの本格味
なんとなく味つけして、おいしかったりイマイチだったり。そんなときにオレぺが提案したいのが、味つけがピタッと決まるシンプルな配合、「味つけ黄金比率」です！ 量りやすく覚えやすいように工夫した、試作を重ねてたどり着いた自信作。今回は、黄金比率の黒酢あんで失敗なく作れる、香ばしさとコクが楽しめる「黒酢酢豚」をご紹介します。
たとえば、「黒酢酢豚」の味つけなら。
黒酢だれの黄金比率
黒酢をベースにしたまろやかな甘酢。酢と同量の砂糖が入るので、酸っぱすぎず、子どもでも食べやすい味です。しょうゆの塩けで味をほどよくひきしめて。
とろみをつけた「あん」の状態で、鶏のから揚げにからめればごちそうに。たらなど白身魚のから揚げや、素揚げした肉だんごともよく合います。
【黒酢】精製された米を原料とする米酢に対して、玄米や精製度の低い米を使い、長期熟成してつくられるのが特徴。そのため褐色になり、うまみも濃くなる（写真上）。ちなみにお店で出る黒酢酢豚は中国の「香醋」（写真下）を使ったものも多い。
黄金比率の
『黒酢酢豚』
香ばしく揚げたとんカツ肉に、甘酢あんがとろりとからんで絶品！ 野菜は揚げ焼きにして色鮮やかに。
材料 （2人分）豚ロース肉（とんカツ用・大） 2枚（約250g）赤パプリカ 1/2個（約70g）玉ねぎ 1/2個（約100g）溶き卵 1/2個分〈黒酢だれ〉 ・砂糖 大さじ3 ・黒酢 大さじ3 ・しょうゆ 大さじ2 ・水 大さじ5 〈水溶き片栗粉〉 ・片栗粉 大さじ1/2 ・水 大さじ1酒 大さじ1/2塩 小さじ1/4サラダ油 適宜
下準備
・豚肉は2〜3cm四方に切ってボールに入れ、酒大さじ1/2、塩小さじ1/4、溶き卵を加えてもみ込む。そ
のまま室温に15分ほど置く。
・赤パプリカはへたと種を取り、玉ねぎとともに3cm四方に切る。
・片栗粉大さじ1/2、水大さじ1を混ぜ、水溶き片栗粉を作る。
作り方
フライパンにサラダ油を高さ3〜4mmまで入れ、中火で1分30秒ほど熱する。玉ねぎ、パプリカを広げ入れ、ときどき返しながら1分30秒ほど揚げ焼きにする。揚げ網などですくって取り出し、油をきる。
【注意】少量の油での揚げものは、温度が急激に高くなることがあるため、火元から離れず、200℃以上にならないようご注意ください。
豚肉に片栗粉適宜（分量外）をまぶし、余分な粉をはたく。（1）のフライパンに並べ入れ、ときどき返しながら3分30秒ほど揚げ焼きにし、取り出す。
POINT!
豚肉をジューシーに仕上げるには、ころもで表面をガードして揚げ焼きにすることが重要。せっかくのころもがはがれないよう、表面が固まってから裏返して。
フライパンに残った油をペーパータオルで拭き取る。〈黒酢だれ〉の材料を入れて混ぜ、中火にかける。煮立ったら、水溶き片栗粉をもう一度混ぜてから少しずつ加え、全体をよく混ぜる。均一にとろみがついたら、あんの完成。
（1）の野菜、（2）の豚肉を黒酢あんに加え、さっと混ぜ合わせる。あんが全体にからまったら、器に盛る。豚肉のころものサクッとした食感がなくならないよう、手早くからめるようにする。
（1人分551kcal、塩分3.5ɡ）
【編集部試作メモ】酢豚って大変と思っていましたが、揚げ油が「3〜4mm」ならラク！ ペーパーで拭くだけで次の工程へ♪（編集F）
カルボナーラ、ペペロンチーノ
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料理/市瀬悦子 撮影/郄杉 純 スタイリング/浜田恵子