アメリカのトランプ大統領は日本時間の13日未明、中国に向けて出発しました。中国では習近平国家主席と会談し、台湾などをめぐり協議する見通しです。

トランプ大統領は日本時間13日未明、ワシントン郊外のアンドルーズ空軍基地で大統領専用機・エアフォースワンに乗り込み、中国に向けて出発しました。

日本時間の13日夜、中国の首都・北京に到着し、14日には習近平国家主席と首脳会談を行う予定です。

トランプ大統領

「きっと良いことが起こるのを目にするだろう。訪問はとても楽しみなものになるだろう。良いことがたくさん起こるはずだ」

トランプ氏は出発前、ホワイトハウスで取材に応じ、習主席との会談でイラン情勢について「じっくり話し合うことになるだろう」と述べました。ただ、「誰の助けも必要ない」として、習主席の助けは必要ないとの考えを示しました。

トランプ氏はこれまでに、台湾への武器売却やエネルギーなどについても協議するとしています。

一方、トランプ氏はロシアによるウクライナ軍事侵攻をめぐり、戦闘の終結が「非常に近づいていると思う」と述べました。ただし、詳細は明らかにしませんでした。