佐久間大介が浅草花やしきのど定番アトラクションの再生に挑む！斬新なアイデアにスタジオ大爆笑

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5月13日20時からTBSにて、川島明（麒麟）と佐久間大介（Snow Man）がダブルMCを務めるスペシャル番組『検証！おカネの窓口』の第3弾が2時間スペシャルで放送される（関東ローカル）。

■おカネのピンチを“ヒットの超人”がガチ解決

この番組は、「人気がない」「昔から代わり映えしない」など、おカネにまつわるピンチを“ヒットの超人”と呼ばれる面々に相談し、提案されたアイデアを実際に検証。悩みの答えを導き出すマネーリサーチバラエティ。

スタジオには吉瀬美智子、池田美優（みちょぱ）を迎え、検証の行方を一緒に見守る。

■速水もこみち初参戦！不人気野菜が“若者ウケメニュー”に大変身

ひとつ目の相談は、「イメージの悪い不人気野菜を救ってほしい」。苦手食材として挙げられがちなゴーヤ、セロリ、モロヘイヤを使い、“ヒットの超人”たちが料理を考案。どのメニューが最も若者の支持を集めるのかを検証する。

この悩みに挑む“ヒットの超人”は、初参加となる速水もこみち、料理研究家・リュウジ、そしてヒット料理漫画『ミスター味っ子」』×中川翔子の3組。

速水は、広尾学園中学校・高等学校に出向き自ら現場でリサーチを実施。学食に唯一なかった“パスタ”に着目し、「広尾学園限定のパスタランチ」を考案する。中川は、長きにわたって人気を誇る料理漫画『ミスター味っ子』に実際に登場するレシピに今話題の“麻辣”を掛け合わせた「麻辣かき揚げDON」で勝負。

そして、SNS総フォロワー数1,140万人を誇る料理研究家・リュウジは家庭でも簡単に再現できるアイデアで学生に人気のラーメンを武器に勝負に挑む。

はたして、不人気野菜を使った3品のなかで、若者の心を掴む一皿はどれなのか。

■MC・佐久間大介が再び挑戦！浅草花やしき“マンネリ化アトラクション”が大化け

前回、惜しくもSHOWROOM社長・前田裕二に敗れたMC・佐久間大介が、“ヒットの超人”としてリベンジ参戦。

さらに、第1弾・第2弾に続き登場の前田裕二、そして今回初参戦となるくっきー！（野性爆弾）を迎え、“ヒットの超人”3名で、時代の変化とともにマンネリ化が指摘される「浅草花やしきのど定番アトラクション」の再生に挑む。

佐久間が考案したのは「叫びのぴょんぴょん」。アトラクションに乗りながら、普段言えない相手への思いを全力で叫ぶという斬新なアイデアに、スタジオは大爆笑。

くっきー！は、花やしきにゾンビが出現する衝撃のアイデアを提案。笑いではなく絶叫を生む、その独特すぎる世界観に注目だ。前田は41年間代わり映えのしないアトラクション「スカイシップ」を天才アイデアで蘇らせる。

三者三様の発想から生まれた新アトラクション。はたして、最も人気を集めるのはどれなのか。

■色が変わるオムライス!?宇宙人を倒しながら楽しむ“新感覚お子様ランチ”とは？

「代わり映えしないお子様ランチを救ってほしい」。そんな悩み解決に挑む“ヒットの超人”は、第2弾に続き参戦の劇団ひとりとギャル曽根、さらに今回初タッグとなる浮所飛貴（ACEes）とサイエンスアーティスト・市岡元気の4名。

浮所＆市岡は親子で楽しめる“科学”をテーマにアプローチ。色が変わるオムライスや、パチパチとはじける食感のポテトサラダなど、サイエンス要素を取り入れたユニークなメニューで勝負に挑む。そして前回の反省を踏まえパワーアップしたギャル曽根は独自の発想で対抗。

はたして、子どもたちの心を掴む“最強のお子様ランチ”は誕生するのか。

■番組情報

TBS『検証！おカネの窓口』

05/13（水）20:00～21:58 ※関東ローカル

MC：川島明（麒麟）、佐久間大介（Snow Man）

ヒットの超人：市岡元気、浮所飛貴（ACEes）、ギャル曽根、くっきー！（野性爆弾）、劇団ひとり、中川翔子、前田裕二（SHOWROOM株式会社 代表取締役社長）、リュウジ

スタジオゲスト：池田美優（みちょぱ）、吉瀬美智子

■関連リンク

TBSテレビ OFFICIAL SITE

https://www.tbs.co.jp/

Snow Man OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/43

https://mentrecording.jp/snowman/