º£Æü13Æü¤ÏÅìËÌÆîÉô¡Á»Í¹ñ¤Ç¥²¥ê¥éÍë±«¤ËÃí°Õ¡¡´ØÅìÊ¿ÌîÉô¤Ç·ã¤·¤¤±«¤Î¶²¤ì
º£Æü13Æü¤Ï¡¢ËÌÆüËÜ¤«¤éÀ¾ÆüËÜ¤Ë¤«¤±¤Æ¹¤¯Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ç¡¢¥²¥ê¥éÍë±«¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºòÆü12Æü¤Ï¡¢Íë±«¤Ï»³±è¤¤¤¬Ãæ¿´¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£Æü13Æü¤ÏÅÔ»ÔÉô¤Ç¤âÅ·µ¤¤¬µÞÊÑ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´ØÅì¤Ç¤Ï·ã¤·¤¤±«¤Î¹ß¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÍîÍë¡¢ÆÍÉ÷¡¢¤Ò¤ç¤¦¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
º£Æü13Æü¤Ï¹¤¯Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¡¡¥²¥ê¥éÍë±«¤Î¤ª¤½¤ì
º£Æü13Æü¤Ï¡¢ÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤ä¾å¶õ¤Î´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ËÌÆüËÜ¤«¤éÀ¾ÆüËÜ¤Ë¤«¤±¤ÆÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¸á¸å¤ÏÈ¯Íë³ÎÎ¨¤¬ÅìËÌÆîÉô¤«¤éÅì³¤¤òÃæ¿´¤Ë¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌÀÆü14Æü¤âÂçµ¤¤ÎÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õÂÖ¤¬Â³¤¡¢½ê¡¹¤ÇµÞ¤Ê±«¤äÍë±«¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥²¥ê¥é¹ë±«¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤é
¥²¥ê¥é¹ë±«(¶ÉÃÏÅª¤ÊÂç±«)¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤é¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤Î¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ ´è¾æ¤Ê·úÊª¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£È¯Ã£¤·¤¿ÀÑÍð±À¤Ï¡¢¥²¥ê¥é¹ë±«¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÍîÍë¤äÎµ´¬¤Ê¤É¤ÎÆÍÉ÷¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²°³°¤Ë¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë´è¾æ¤Ê·úÊª¤ËÆþ¤ê¡¢2³¬°Ê¾å¤Î¡¢Áë¤«¤éÎ¥¤ì¤¿½ê¤ØÈòÆñ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢ ºÇ¿·¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥²¥ê¥é¹ë±«¤Ï¡¢¤´¤¯¶¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¡¢Ã»¤¤»þ´Ö¤ËÂçÎÌ¤Î±«¤¬¹ß¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£±«±À¥ì¡¼¥À¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢¡Öº£¡¢¤É¤³¤Ç±«±À¤¬È¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¼Â¶·¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤³¤Î¸å¡¢±«±À¤¬¤É¤³¤Ø¿Ê¤à¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦Í½ÁÛ¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¤¤¤ëÉÕ¶á¤ò³ÈÂç¤¹¤ì¤Ð¡¢¤è¤ê¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£ ÃÏ²¼»ÜÀß¡¦¿åÊÕ¤«¤éÎ¥¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥²¥ê¥é¹ë±«¤¬³¹Ãæ¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¤È¡¢¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿å¤Ï¤±¤¬°¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢»×¤ï¤Ì½ê¤Ë¿å¤¬Î¯¤Þ¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÏ²¼»ÜÀß¤Ë¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯¡¢ÃÏ¾å¤Î¹â¤¤½ê¤Ø°ÜÆ°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢±«½É¤ê¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢·úÊª¤ÎÃÏ²¼¼¼¤ä¡¢ÃÏ²¼³¹¤òÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¶¶¤Î²¼¤â¡¢Àî¤¬µÞ¤ËÁý¿å¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤ËÈò¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£