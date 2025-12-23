シンガー・ソングライターの米津玄師（３５）の楽曲「ピースサイン」（１７年）がアメリカレコード協会（ＲＩＡＡ）からゴールド認定を受けたことが１２日、分かった。同曲はアニメ「僕のヒーローアカデミア」第２期オープニング曲として書き下ろされ、ＭＶ再生回数は３・３億回を超える。

米津は「ＫＩＣＫ ＢＡＣＫ」で２０２３年８月にゴールド認定、昨年９月にプラチナ認定を受けており、今回で“３冠”を達成。日本語詞楽曲としてＲＩＡＡ認定を３度受けた唯一のアーティストとなった。

自身が持つ歴代最多認定記録を更新した米津は「これだけ多くの人たちがこの曲を聞いて喜んで頂いたというのは一ミュージシャンとして幸運なことだと思うし、それもひとえに『僕のヒーローアカデミア』という素晴らしい作品があったからこそだと思っております」とコメントした。

ＲＩＡＡは米国内のセールスに応じてゴールド、プラチナを認定。実店舗、ダウンロード販売１回、またはストリーミング再生１５０回を１ユニットとし、５０万ユニット以上を記録した楽曲をゴールド認定している。