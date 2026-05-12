元銀行員でモデルの佐野麗奈が11日、自身のX(旧ツイッター)を更新。母校で行われたセミナーに参加したことを報告した。



【写真】顔ちっちゃ 英語力バリバリの元銀行員 カナダ留学の経験をレクチャー

法政大出身の佐野は同日、同大学の多摩キャンパスで開かれた派遣留学参加学生による体験談発表・個別相談会に参加。「法政大学に出戻り!!」と記し、アップしたのは爽やかな春色コーデのショット。続く投稿で「1年ぶりの母校... 法政大学で留学についてのセミナーさせていただけてすごく嬉しかったです」と続けた。



群馬県出身の佐野は1月6日にXで「12月末で銀行を退職しました。 就職しない道を選んで、後悔はありません。 今年からは、逃げ道をなくして芸能に全力で本気で向き合います。」と、就職した三井住友銀行をわずか9カ月で退職し芸能活動に専念することを明かし、話題になっていた。



佐野はYouTube「しゅんダイアリー就活チャンネル」で、小学校から高校まで他教科も英語で学ぶイマージョン教育を受け、指定校推薦で英語に特化した法政大のグローバル教養学部に進学したこと、TOEIC965点の英語力を持ち、大学2年生からミスコン活動をきっかけに芸能活動を始めたことなどを明かしている。



キャンパス内で撮影したショットのほか、インスタグラムには参加者に語りかける動画も公開。モニタには留学先や気をつけて欲しいことなどが表示されている。「またレポ出します 次は市ヶ谷キャンパスでも計画中なのでお楽しみに」と続編も予告した。



SNSには「立派な『凱旋』です！」「人前で説明、凄い」「セミナー聞きたかったな」「母校でのセミナーお疲れ様」といった声に加え、「現役生みたい!!」「めっちゃ顔小さいですね」など、ファンからのコメントが寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）