今さら聞けない新NISAの次の一手。「ほったらかしでぐっすり寝ておこう」から始める3つの投資戦略
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資産運用YouTuberの小林亮平氏が、YouTubeチャンネル「BANK ACADEMY / バンクアカデミー」にて「【2026年版】新NISAを始めた次はこの３つをやれ！ボーナスでオルカン・S&P500／NASDAQ100で攻めかゴールドで分散／SCHDで高配当株投資」を公開した。新NISAを始めた後の次なる投資戦略について、インデックス投資の加速、サテライト投資、高配当株ファンドという3つの選択肢を提示し、目的に応じた資産形成の重要性を結論付けた。
小林氏はまず、新NISAの前提として、日々の相場に一喜一憂しない「気絶投資」の考え方を紹介。「投資しているのを忘れるくらいで、運用を続けていれば利益は期待できる」と語り、「ほったらかしでぐっすり寝ておこう」と長期運用の心構えを強調した。また、野村アセットマネジメントのシミュレーションを用い、将来的な出口戦略もあらかじめ考えておくべきだと指摘している。その上で、具体的な投資戦略の1つ目として、ボーナスなどの臨時収入でオルカンやS&P500を買い増し、インデックス投資を加速させる方法を提案した。投資元本が大きいほど将来の利益も期待できるため、成長投資枠を活用したスポット投資は有効な手立てだという。
続く2つ目の戦略には、メインを補完するサテライト投資を提示。「本命はNASDAQ100か!?」と述べ、AI分野を牽引する巨大テック企業への集中投資で高いリターンを狙う攻めの姿勢や、逆にS&P500とは異なる値動きをするゴールド（金）へ分散投資し、リスクを抑える守りの手法を挙げている。
さらに、3つ目の選択肢として高配当株ファンドの活用を紹介。インデックス投資は配当が出ないが、定期的な分配金がもらえる高配当株は精神的な余裕を生む。同氏はこれを「じぶん年金」と表現し、特に増配が期待できるSCHDに連動する投資信託に触れ、「夢の不労所得が手に入る」とその魅力を力説した。王道のVYMとの比較も交え、「迷ったら両方に投資もアリ」とアドバイスを送っている。
新NISAの枠組みを最大限に活用するには、基本となる長期積立を継続しつつ、自身の年齢やリスク許容度に合わせてサテライト投資や高配当株ファンドを組み合わせることが、次のステップにおける重要な戦略となる。
小林氏はまず、新NISAの前提として、日々の相場に一喜一憂しない「気絶投資」の考え方を紹介。「投資しているのを忘れるくらいで、運用を続けていれば利益は期待できる」と語り、「ほったらかしでぐっすり寝ておこう」と長期運用の心構えを強調した。また、野村アセットマネジメントのシミュレーションを用い、将来的な出口戦略もあらかじめ考えておくべきだと指摘している。その上で、具体的な投資戦略の1つ目として、ボーナスなどの臨時収入でオルカンやS&P500を買い増し、インデックス投資を加速させる方法を提案した。投資元本が大きいほど将来の利益も期待できるため、成長投資枠を活用したスポット投資は有効な手立てだという。
続く2つ目の戦略には、メインを補完するサテライト投資を提示。「本命はNASDAQ100か!?」と述べ、AI分野を牽引する巨大テック企業への集中投資で高いリターンを狙う攻めの姿勢や、逆にS&P500とは異なる値動きをするゴールド（金）へ分散投資し、リスクを抑える守りの手法を挙げている。
さらに、3つ目の選択肢として高配当株ファンドの活用を紹介。インデックス投資は配当が出ないが、定期的な分配金がもらえる高配当株は精神的な余裕を生む。同氏はこれを「じぶん年金」と表現し、特に増配が期待できるSCHDに連動する投資信託に触れ、「夢の不労所得が手に入る」とその魅力を力説した。王道のVYMとの比較も交え、「迷ったら両方に投資もアリ」とアドバイスを送っている。
新NISAの枠組みを最大限に活用するには、基本となる長期積立を継続しつつ、自身の年齢やリスク許容度に合わせてサテライト投資や高配当株ファンドを組み合わせることが、次のステップにおける重要な戦略となる。
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