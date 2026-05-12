収容施設の奥で震えていた犬が愛情を注がれた後の、「まさかの表情」が反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で49万回再生を突破し、「自然と涙が出た」「幸せになってほしい」といったコメントが寄せられています。

【動画：捕獲時、警察官を噛んでしまった犬→施設の奥で怖がり、震えていて…愛情を与えた後の『嘘のような表情』】

施設の奥で、恐怖で震えていたワンコ

TikTokアカウント「shiawasenotanetachi」に投稿されたのは、捕獲時に警察官に噛みついてしまい、収容施設に入れられてしまった「シード」くんの様子。

犬の救済活動を行う投稿主さんが施設を訪ねた時、シードくんはずっと震えながら唸っていたと言います。しかし、一緒に放浪していたワンコの足が少し不自由だったことや、瞳の優しさから、投稿主さんは「一緒にいたワンコを守ろうとして噛みついたのではないか」と感じたそう。

怯え切った表情で、投稿主さんの元へやってきたシードくん。はじめは怖がっていましたが、投稿主さんの予想通り、噛んだりすることは全くなかったそうです。投稿主さんたちの愛情溢れる献身的な姿に、シードくんはだんだんと心を開いてくれたんだとか。

別犬のような明るい姿に

とってもお茶目だというシードくんは、収容施設でずっと怯えていた頃とはまるで別犬のよう。「怖くない」と理解してからは、本来の賢くて優しい、明るい姿をたくさん見せてくれたのだそう。

トレーニングも頑張ってくれて、他のワンコたちとも楽しく遊んでくれるようになったというシードくん。キラキラの目と、右側だけ垂れているお耳もとってもキュートです。

笑顔いっぱいの毎日

シードくんはあっという間に新しい環境にも慣れ、笑顔を見せてくれるようになったと言います。はじける笑顔にはシードくんの幸せな気持ちが表れていて、思わず涙が出そうになってしまいます。

シードくんは、投稿主さんの立ち上げた動物愛護団体の看板犬として活躍中とのこと。怖くて辛い状況を乗り越えてきたシードくんが、ずっと安心して、笑顔で過ごしていけるよう願わずにはいられません。なんと、シードくんと一緒に放浪していたワンコも、里親が見つかり幸せに暮らしているのだそうです。

投稿には「自然と涙が出た」「幸せになってほしい」「笑顔がとっても可愛い」「行動に尊敬と感謝」「抱きしめてあげたい」「これからは犬生を楽しんで欲しい」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「shiawasenotanetachi」には、投稿主さんの行う保護活動の様子が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「shiawasenotanetachi」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。