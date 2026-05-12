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料理YouTubeチャンネル「管理栄養士みほのズボラお家ごはん」が、「【疲れた日の救世主】普通のうどんに飽きたら濃厚カルボナーラうどん」と題した動画を公開しました。包丁を一切使わず、タッパーに材料を重ねて冷凍しておくだけで、食べたい時にいつでも濃厚なカルボナーラうどんが楽しめる「冷凍貯金」の作り方を紹介しています。



動画では、600mlのタッパーに冷凍ほうれん草、冷凍うどん、牛乳、マヨネーズ、ベーコンなどの具材や調味料を次々と入れていく様子が収められています。加熱前の状態で冷凍保存することで、未来の自分を助けるストックが完成します。食べるときは、電子レンジで加熱し、仕上げに生卵を混ぜ合わせるだけ。熱々の麺に卵とチーズがとろりと絡み、「旨味たっぷり濃厚なカルボナーラ」に仕上がる様子が食欲をそそります。



さらに動画後半では、タッパーがない時や洗い物を極力減らしたい時に便利な「アイラップ」を使った調理法や、ピザ用チーズをパラパラのまま冷凍する5つのテクニックも詳しく解説されています。忙しい日の救世主となる絶品うどんレシピ、ぜひ日々の献立に取り入れてみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］（3食分）

・冷凍うどん 3玉

・冷凍ほうれん草 約70g×3

・厚切りベーコン 60g（3等分）

・コンソメ 小さじ1×3

・牛乳 大さじ2×3

・ピザ用チーズ 2つまみくらい×3

・マヨネーズ 大さじ1×3

・にんにくチューブ 少々×3

・生卵 1個×3（食べるとき）

・ブラックペッパー お好みで



［作り方］

1. 600mlのタッパーを3つ用意する。

2. それぞれのタッパーに冷凍ほうれん草を約70gずつ敷き詰める。

3. その上に冷凍うどんを1玉ずつ入れる（はみ出る場合は数十秒レンジで加熱して柔らかくしてから押し込む）。

4. コンソメ、牛乳、マヨネーズ、ピザ用チーズ、にんにくチューブ、カットした厚切りベーコンをそれぞれのタッパーに加える。

5. 蓋を閉めて冷凍庫で保存する（2～3週間保存可能）。

6. 【冷凍から食べる場合】凍ったままタッパーの蓋をずらしてのせ、600Wの電子レンジで5分加熱する。

7. 一旦取り出して全体をかき混ぜる。

8. 再度蓋をずらしてのせ、600Wで1～2分加熱する（ベーコンや野菜が熱くなっていればOK）。

9. 生卵1個を割り入れ、よくかき混ぜてブラックペッパーをふれば完成。