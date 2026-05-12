依然として続く中東情勢の不安を受け、石川県の山野知事は12日、経済産業省を訪れ、能登の復興に向けた燃料油の確保などを要望しました。



12日、石川県の山野知事が訪ねたのは、石川1区選出で経産省の大臣政務官を務める小森卓郎衆院議員。



燃料油の供給不足や価格高騰が、能登の復興を停滞させる懸念があるなどとして、能登地方への優先的かつ安定的な燃料油の供給などを求めました。

経済産業省・小森 卓郎 政務官：

「(油の)生産とか出荷を減らしてしまっているところとかがあったりする。一つ一つ解決している最中ですので、解決途上のものもありますけども、これから1個1個やっていきたい」



石川県・山野 之義 知事：

「これから(能登の復興が)本格化していこうという時に、アスファルトのもとになる重油が入ってこない、また価格が高騰することによって、当初の計画を見直さざるをえなくなる状態も懸念されるので、格段の配慮をお願いしたいと申し上げた」



また、山野知事は、12日午後から富山県の新田知事と福井県の石田知事とともに、北陸新幹線の早期全線開業に関する中央要請を行う予定です。

