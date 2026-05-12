早慶上理の中で「最も子どもを進学させたい大学」ランキング！ 2位「慶應義塾大学」を抑えた1位は？【2026年調査】
新生活がスタートし、街中で真新しいスーツや制服姿を見かける機会が増えるこの時期は、改めて「学歴」や「キャリア」への関心が高まるタイミングです。数ある難関私大の中でも、独自のブランド力を誇る「早慶上理」の4校に対して、世間がどのような羨望の眼差しを向けているのかを探りました。
All About ニュース編集部では、2026年4月22日の期間、全国10〜60代の男女200人を対象に,早慶上理に関するアンケートを実施しました。その中から、早慶上理の中で「最も子どもを進学させたい大学」ランキングの結果をご紹介します。
【4位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「親の願望だけで選ぶなら慶応。将来は安定してそうだし、実際に慶応に行った友人達は多種多様な同級生に囲まれ充実したキャンパスライフを過ごしいたので」（40代女性／東京都）、「他の優秀な生徒との交流、教授の質も勿論だが人脈が幅広くなりそうだから」（20代男性／埼玉県）、「子どもの将来の選択肢を最大化させるため。卒業後どこの業界に行っても協力なOBのネットワークが助けになるため」（20代男性／兵庫県）といったコメントがありました。
回答者からは「自由な校風で多様な学生が集まっているイメージがあるので、勉強はもちろん、幅広い経験を積める大学だと思うから」（40代男性／三重県）、「文武両道のイメージがあり、様々な経験ができそうだから」（50代男性／長野県）、「教育の質が高そうで、就職や社会での評価も安定しているため、子どもを安心して進学させたいと思えるから」（20代女性／大阪府）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:綾乃岬)
All About ニュース編集部では、2026年4月22日の期間、全国10〜60代の男女200人を対象に,早慶上理に関するアンケートを実施しました。その中から、早慶上理の中で「最も子どもを進学させたい大学」ランキングの結果をご紹介します。
2位：慶應義塾大学／70票2位は慶應義塾大学。高い教育水準はもちろん、卒業後の就職活動やキャリア形成において非常に有利に働く「三田会」の絆を重視する保護者が多いようです。子どもの将来を考えたとき、一生涯の財産となる人脈やブランド力を持たせてあげたいという親心が反映されています。
回答者からは「親の願望だけで選ぶなら慶応。将来は安定してそうだし、実際に慶応に行った友人達は多種多様な同級生に囲まれ充実したキャンパスライフを過ごしいたので」（40代女性／東京都）、「他の優秀な生徒との交流、教授の質も勿論だが人脈が幅広くなりそうだから」（20代男性／埼玉県）、「子どもの将来の選択肢を最大化させるため。卒業後どこの業界に行っても協力なOBのネットワークが助けになるため」（20代男性／兵庫県）といったコメントがありました。
1位：早稲田大学／81票1位に輝いたのは早稲田大学でした。「多様な価値観に触れてほしい」「タフな人間力を養ってほしい」という願いを持つ親から多くの支持を集めています。自由闊達な校風と、日本中から集まる志の高い学生たちの中で、子どもが大きく成長することを期待する声が目立ちました。
回答者からは「自由な校風で多様な学生が集まっているイメージがあるので、勉強はもちろん、幅広い経験を積める大学だと思うから」（40代男性／三重県）、「文武両道のイメージがあり、様々な経験ができそうだから」（50代男性／長野県）、「教育の質が高そうで、就職や社会での評価も安定しているため、子どもを安心して進学させたいと思えるから」（20代女性／大阪府）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:綾乃岬)