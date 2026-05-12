オリックス・九里亜蓮投手（３４）が１１日、地方球場初勝利へ「直感勝負」を誓った。１２日の楽天戦（弘前）に先発する右腕は広島時代を含め、地方球場の４試合で勝ち負けなし。大阪・舞洲で投手練習に参加し、自然体を強調した。

「行ったことがあるなら『ああしよう、こうしよう』があるかもしれない。でも、行ったことがないので、何も分からない」。青森県はプライベートでも訪れたことがない場所。登板前から思案することをやめ「試合前の（投球練習で）５球を投げたタイミングで考えようかな」と、楽天対策も直前に立てるつもりだ。

プロ１３年目、通算２９１試合で８４勝の経験値。最優先にするのはチームの勝利だ。４月１１日の楽天戦（楽天モバイル）では４回途中を５失点で初黒星。「前回、仙台でやられている。何とかやり返せるように」と真っすぐに前を向いた。

この日は毎年恒例の人気イベント「オリ姫デー」のメインビジュアルが公開。移籍２年目であと一歩でトップ１０入りの「ネクストオリメン」に入ったベテランは「おじさんながらに頑張ってみようかな」と、ちょっとだけオリメンも意識した。闘志もスタミナも満点。鉄腕の流儀を貫く。（長田 亨）