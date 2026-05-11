✓「ごろっと イチゴ ミルク」「イチゴ チョコレート フラペチーノ®」、いつからいつまで？

左から「ごろっと イチゴ ミルク」、「イチゴ チョコレート フラペチーノ®」

スターバックスの初夏の風物詩・イチゴを使ったビバレッジが2種登場！ すでに発売済みの「スターバックス ストロベリー フラペチーノ®」に加えて、新作「ごろっと イチゴ ミルク」「イチゴ チョコレート フラペチーノ®」が2026年5月11日（月）から発売します。

ごろっとした果肉感が味わえるイチゴミルクと、つぶつぶチョコレート×イチゴのコクうまフラペチーノ、異なる味わいの2種が加わって、いまスターバックスは、初夏のイチゴ尽くしです♪

商品名「ごろっと イチゴ ミルク」販売期間2026年5月11日（月）〜※一時的な欠品または早期に販売終了する場合あり価格609円（持ち帰り）、620円（店内利用）サイズTallサイズのみ取扱店舗全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）商品名「イチゴ チョコレート フラペチーノ®」販売期間2026年5月11日（月）〜※一時的な欠品または早期に販売終了する場合あり価格732円（持ち帰り）、745円（店内利用）サイズTallサイズのみ取扱店舗全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）

一時的な欠品や早期に販売終了する場合もあります。販売終了期間が公表されていないので、気になる方は早めに足を運んでみてくださいね。



「ごろっと イチゴ ミルク」は、どんな味？ おすすめ無料・有料カスタマイズは？

「ごろっと イチゴ ミルク」は、2025年に人気を博した「THE 苺 ミルク」をベースに、イチゴ果肉を加えて進化した一杯。カップの底にたっぷり果肉入りのストロベリーソースを仕込んだら、クラシックシロップをブレンドしたミルクをIN。白と赤の2層のコントラストもきれいなイチゴミルクです。

特筆すべきは、ストロベリーソース！ つぶつぶでジューシー、そして甘酸っぱーい♪

粒や食感をしっかり残した、ごろごろイチゴ果肉がたっぷり入っています。

これが、ふわふわなやさしい甘みのミルクにめっちゃ合う。究極のイチゴミルク！ という味わいです。昨年の「THE 苺 ミルク」も大好きで何度もリピートしましたが、今年は果肉感たっぷり！

イチゴとミルクのバランスも絶妙！ 混ぜることで、かわいいピンク色に変化。太めのストローで吸っても吸いきれないほどのごろっと果肉が印象的で、最後までたっぷり味わえます。

欲をいえば、Tallサイズ以上も用意してほしかった！ お腹いっぱいイチゴミルクを堪能したい気持ちで、連日リピート確定のおいしさです♪

「ごろっと イチゴ ミルク」にはクラシックシロップという、クセのない上品な甘さの液体砂糖が入っています。もっと甘めが好みの方は、元々のシロップ多め（無料）をおすすめします。じっくり味わいたい時にぴったり。

ミルク好きには、氷少なめ・ミルク多め（無料）がおすすめ！ 氷を少なくした分、ちょっぴり温かめになりますが、その分たっぷりイチゴミルクを堪能して。個人的にTallのサイズアップ希望なので、こちらでたっぷり飲みたい気分を満たしています。

豆乳変更（無料）は、ヘルシー感のあるカスタマイズ。自然な甘みのある豆乳を加えて、イチゴミルクをより風味豊かに楽しんでみては？

甘党さんにおすすめするのは、ホワイトモカシロップ追加（＋55円）。ミルキーで濃厚な甘さが特徴で、特濃イチゴミルクになりますよ。

ほのかなナッツの香ばしさが加わるアーモンドミルクに変更（＋55円）は、イチゴミルク好きにおすすめ。ミルク自体に甘みは少なくサラッとしたのど越しでコクが増すので、イチゴの甘酸っぱさが引き立ちます。

「ごろっと イチゴ ミルク」のカロリーは？

「ごろっと イチゴ ミルク」の気になるカロリーは、通常オーダーのTallサイズで196kcalです。ミルクを変更すると、少しずつカロリーが変わってきますので、表を参考にしてみてくださいね。

●「ごろっと イチゴ ミルク」エネルギー（Tall／1杯あたり）

変更なし196kcal低脂肪タイプ180kcal無脂肪乳164kcal豆乳（調製豆乳）188kcalアーモンドミルク171kcalオーツミルク194kcalブレベ370kcal

イチゴミルク感を堪能しつつ、カロリー控えめにするなら、無脂肪乳（無料）やアーモンドミルク変更（＋55円）にするのがおすすめです。



「イチゴ チョコレート フラペチーノ®」は、どんな味？ おすすめ無料・有料カスタマイズは？

甘酸っぱいイチゴに、ミルクとチョコレートのコクを重ねた「イチゴ チョコレート フラペチーノ®」。ストロベリーソースの果実感に、チョコレートチップのつぶつぶ食感、ミルクとチョコレートソースのまろやかさが合わさって、満足感のあるフラペチーノです。

ホイップクリームの上には、チョコレートソースが回しかけられています。これだけで、パフェのようなぜいたく感がありますよね？

さらに、ごろっとイチゴの果実感、チョコレートのコク甘さが重なり合って、口の中で甘酸っぱさ×コク甘のハーモニーが！ チョコレートチップのつぶつぶ食感もクセになる♪ イチゴとチョコレートのバランスがよくて、スイーツ感のあるぜいたくな味わいです。

イチゴとチョコレートの魅力がたっぷり味わえる絶品フラペチーノ。甘いものが食べたい気分を満たしてくれる逸品です。

せっかくなら、チョコレートソース追加（無料）してみては？ コクのある甘さがさらに加わって、満足度UP♪

チョコレートチップ多め（無料）もぜひトライして！ つぶつぶ感が増して、コク深い甘さが濃厚になるので、スイーツ感たっぷり。クセになるおいしさに。

甘党さんには、ホワイトモカシロップ追加（+55円）をおすすめ。とろりと濃厚な甘みは、アイスクリームのような風味を加えてくれます。

カロリー控えめでも満足感を大切にしたい！ という方は、アーモンドミルクに変更（＋55円）をぜひ。焼き菓子のようにコク深くじっくり味わいたいおいしさです。

「イチゴ チョコレート フラペチーノ®」のカロリーは？

「イチゴ チョコレート フラペチーノ®」の気になるカロリーは、通常オーダーのTallサイズで425kcalです。ミルクを変更すると、少しずつカロリーが変わってきますので、表を参考にしてみてくださいね。

●「イチゴ チョコレート フラペチーノ®」エネルギー（Tall／1杯あたり）

変更なし425kcal低脂肪タイプ409kcal無脂肪乳393kcal豆乳（調製豆乳）416kcalアーモンドミルク399kcalオーツミルク422kcalブレベ599kcal

カロリー控えめにするなら、無脂肪乳（無料）やアーモンドミルク変更（＋55円）、ホイップ少なめ（無料）にするのがおすすめです。

今日はどのイチゴ味をチョイスする？ イチゴ尽くしのラインナップが揃う初夏のスターバックスで、たくさんのイチゴ体験を楽しんでみて。



●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

