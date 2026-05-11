川栄李奈、ミニワンピ×ハイソックスで美脚スラリ「スタイル良すぎ」「美女オーラすごい」と反響
【モデルプレス＝2026/05/11】女優の川栄李奈が5月10日、自身のInstagramを更新。ミニワンピース姿の全身ショットを公開した。
【写真】31歳2児のママ女優「脚のラインが本当に綺麗」ほっそり美脚輝くミニワンピ姿
川栄は、ハングルの看板を掲げた建物が並ぶ場所で撮影したショットを複数枚投稿。バスなどが行き交う大きな通りを背にした写真には、裾に白のチュールフリルがあしらわれた黒のワンピースに、黒のジャケットとハイソックスを合わせたスタイルで伏し目がちに微笑む姿が収められており、スラリとした美しい脚が際立っている。
また、青空の下で手を目の上にかざす姿や、窓際に座って脚を組む姿なども披露している。
この投稿に、ファンからは「脚のラインが本当に綺麗」「スタイル良すぎ」「惚れ惚れする」「美女オーラすごい」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】31歳2児のママ女優「脚のラインが本当に綺麗」ほっそり美脚輝くミニワンピ姿
◆川栄李奈、スラリ美脚輝く全身ショット披露
川栄は、ハングルの看板を掲げた建物が並ぶ場所で撮影したショットを複数枚投稿。バスなどが行き交う大きな通りを背にした写真には、裾に白のチュールフリルがあしらわれた黒のワンピースに、黒のジャケットとハイソックスを合わせたスタイルで伏し目がちに微笑む姿が収められており、スラリとした美しい脚が際立っている。
また、青空の下で手を目の上にかざす姿や、窓際に座って脚を組む姿なども披露している。
◆川栄李奈の投稿に「スタイル良すぎ」と反響
この投稿に、ファンからは「脚のラインが本当に綺麗」「スタイル良すぎ」「惚れ惚れする」「美女オーラすごい」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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