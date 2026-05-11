女優・斉藤由貴（５９）の姿にネットが衝撃を受けた。

斉藤は１１日に生放送されたフジテレビ系情報番組「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時）に出演。同番組のスタジオに登場するのは７年ぶりだ。

３児の母である斉藤。１０日の「母の日」はどう過ごしたか聞かれ、「食卓のところにお花とプレゼントが置いてあって。やってくれたのは次女だったんですけど…」と話したところで「ＶＴＲまで５秒前って書いてあります？５分前？」とスタッフからの“カンペ”を読み上げ。ＭＣの設楽統から「あれは番組の内情です。読まなくて結構です」と突っ込まれるなど、笑顔で天然ぶりを見せた。

アイドル時代は生放送の歌番組に出演するのが苦手だったと振り返った斉藤。鮮やかなワンピースで美ぼうを振りまき、ネットは「可愛らしい」「綺麗だなぁ〜」「え…斉藤由貴さん今年還暦…？？？」「かわいいなぁ〜斉藤由貴さん変わらない」「お洋服もステキ」「天使やん」「ずっとカワイイの〜」と驚いた。

斉藤は２４年春ごろに離婚していたことが同１２月に明らかに。長女の女優・水嶋凜は女優として活動している。