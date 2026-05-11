16日から関東〜九州は30℃前後まで上がる 後半は雨で蒸し暑い 2週間天気予報
この先2週間は、前半は全国的に気温が上がり、関東から九州では最高気温が30℃近くまで上がる所もあるでしょう。一方、後半は前線や低気圧の影響で曇りや雨の日が多くなり、湿度も高く体感はムシムシしそうです。汗拭きタオルを用意するなど、湿度対策もしましょう。
16日頃からは最高気温30℃くらいまで上がる
5月12日(火)〜18日(月)の前半は、本州付近が高気圧に覆われ、東日本や西日本では晴れて気温が上がりやすい日が多くなります。特に東京や名古屋、大阪では最高気温25℃以上の夏日が続き、30℃近くまで上がる日もある見込みです。北日本の札幌や仙台も穏やかに晴れる日が多く、日中は汗ばむ陽気となりますので、外出時は日差しと暑さ対策をしっかり行ってください。
2週目はぐずつく日が多い 体感はムシムシ
5月19日(火)〜24日(日)は、日本付近に前線がたびたび通り、全国的に曇りや雨の日が多くなる見込みです。西日本や東日本では前線が停滞しやすく、福岡や大阪、名古屋、東京などでにわか雨や雷雨が発生しやすくなります。気温は高めでムシムシと感じられるでしょう。北日本の札幌や仙台も晴れ間はありますが、週の前半より雨の降る日が増えるでしょう。1週目のカラッとした暑さから一転して、2週目は蒸し暑さとぐずついた空模様が続きますので、こまめな気温・天気のチェックが大切です。