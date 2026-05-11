この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

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YouTubeチャンネル「ゆっくり不動産」が、「【マジックミラー住宅】元郵便局を大改造した中から丸見え住宅を内見！」と題した動画を公開した。動画では、沖縄県石垣島にある元郵便局を大胆にリノベーションしたサウナ＆プール付きの宿泊施設「SMI:RE STAY ISHIGAKI（スマイルステイ石垣）」の全容をレポートしている。

動画の前半、郵便局ならではの構造を活かしたユニークな内装が次々と紹介される。かつての受付カウンターは、IHコンロやシンクを備えた広々としたキッチン・ダイニングテーブルに生まれ変わっており、少人数でのパーティーも楽しめる空間に。さらに、元ATMコーナーだった場所は床を掘り下げたプールになっており、外からは見えない「ミラーガラス」越しに開放的な景色を堪能できる。

また、元ATMのスペースには無料のドリンクが用意されたサービスセラーが設置されているほか、元金庫室は「いい籠り感」のあるベッドルームに改装されるなど、元の役割と宿泊施設の機能を見事に融合させている。建物の奥へと進むと、コンクリート打ちっぱなしのハードなデザインの浴室や、細長い元倉庫を改装したロウリュも楽しめる本格的なサウナ、さらにはデッキチェアが並ぶ外気浴スペースまで完備されている。

ゆっくり不動産さんは、「もともとこの建物にあった構造や役割、時間の痕跡なんかを拾いながら、今の宿泊体験へつなぎ直している」と、建物の歴史に対するリスペクトを感じさせる設計を高く評価した。単なる快適な宿泊施設にとどまらない、郵便局の面影と非日常的なリラックス空間が共存する、唯一無二のホテル体験を提案している。

YouTubeの動画内容

02:53

かつての受付カウンターが広々としたダイニングキッチンに
03:52

「なんじゃそりゃあ」元ATMコーナーに作られた室内プール
08:58

元金庫室を改装した「籠り感」抜群のベッドルーム
12:15

元倉庫を改装した本格的なサウナと外気浴スペース
13:58

総評：時間の痕跡を拾いながらつなぎ直す宿泊体験

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