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YouTubeチャンネル「ゆっくり不動産」が、「【マジックミラー住宅】元郵便局を大改造した中から丸見え住宅を内見！」と題した動画を公開した。動画では、沖縄県石垣島にある元郵便局を大胆にリノベーションしたサウナ＆プール付きの宿泊施設「SMI:RE STAY ISHIGAKI（スマイルステイ石垣）」の全容をレポートしている。



動画の前半、郵便局ならではの構造を活かしたユニークな内装が次々と紹介される。かつての受付カウンターは、IHコンロやシンクを備えた広々としたキッチン・ダイニングテーブルに生まれ変わっており、少人数でのパーティーも楽しめる空間に。さらに、元ATMコーナーだった場所は床を掘り下げたプールになっており、外からは見えない「ミラーガラス」越しに開放的な景色を堪能できる。



また、元ATMのスペースには無料のドリンクが用意されたサービスセラーが設置されているほか、元金庫室は「いい籠り感」のあるベッドルームに改装されるなど、元の役割と宿泊施設の機能を見事に融合させている。建物の奥へと進むと、コンクリート打ちっぱなしのハードなデザインの浴室や、細長い元倉庫を改装したロウリュも楽しめる本格的なサウナ、さらにはデッキチェアが並ぶ外気浴スペースまで完備されている。



ゆっくり不動産さんは、「もともとこの建物にあった構造や役割、時間の痕跡なんかを拾いながら、今の宿泊体験へつなぎ直している」と、建物の歴史に対するリスペクトを感じさせる設計を高く評価した。単なる快適な宿泊施設にとどまらない、郵便局の面影と非日常的なリラックス空間が共存する、唯一無二のホテル体験を提案している。