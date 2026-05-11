◆ 池田氏「行けって行けるものなんですかね」坂口氏「この勇気はなかなか出ない」

ソフトバンクは10日、ロッテと対戦し8−3で勝利した。3回二死で三塁走者の周東佑京が本盗に成功し、同点に追いついた。

自身初の単独本盗を決めた周東に、10日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』でも注目が集まった。解説の池田親興氏が「ロッテがこの3連戦の中で結構データベースで、守備位置を打者によって動かしていた。この時は三塁手が三遊間の所くらいにいるので、そうなると離塁も大きくなる。三塁コーチャーが行けという話はしたらしいが、行けって行けるものなんですかね」と問いかけると、MCの坂口智隆氏は「この勇気はなかなか出ない。シフトのちょっとした落とし穴というか、そのためには日頃からソフトバンク側も準備はしていると思う」と答えた。

もう1人の解説・谷沢健一氏は「打者が柳田悠岐だけにね、本盗はあるかなという感じはした。左投手だから余計リードはできた」と指摘し「チャンスはあったかもね、予想もできないような」と語った。

さらに坂口氏が「多分日頃チームのデータによって、投手の投げるタイミングが一定になるであったり、ここでシフトをひくというのはあったと思う。まあ行けたらとかになるとは思うが、なかなか打者が柳田で行く勇気というか、スタートの勇気は本当にすごいものがある」と称賛すると、谷沢氏も「タイミング的にはアウトだもんね」と頷いた。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』