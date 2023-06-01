「デスクトップモード」がPixelシリーズに正式提供された2026年3月、スマートウォッチのPixel Watchシリーズにも筆者待望の新機能「エクスプレス決済」がリリースされました。

エクスプレス決済は、Pixel Watchでウォレットアプリを起動することなく、Pixel Watchをかざすだけで決済できる機能。SuicaやiD、QUICPayでは同等の機能が利用可能ですが、今回はクレジットカードもアプリを起動することなく決済できるようになりました。

エクスプレス決済

これまでPixel Watchでクレジットカードのタッチ決済を利用する場合は、側面のリューズをダブルクリックしてウォレットアプリを起動し、任意の決済方法を選択する必要がありました。

また、複数のクレジットカードを登録している場合に並び順を変更することもできなかったため、筆者の場合はウォレットアプリを起動してからさらに使いたいクレジットカードをスワイプして選択するなど手間がかかっていました。

最近はキャッシュレス決済の90％以上がPixel Watch経由というくらいPixel Watch決済の利用頻度も高く、それゆえに手間がかかる操作が地味に不便だったので、このエクスプレス決済は筆者にとって非常に嬉しくリリースを楽しみにしていた機能でした。

ただし、このエクスプレス決済が使えるのは100％の確率ではなく、端末によっては操作が必要になります。コンビニエンスストアなどの店舗ではほぼ問題ないのですが、一部の自動販売機や店舗ではエクスプレス決済を設定していても決済ができず、Pixel Watchで起動したウォレットアプリから任意の決済方法を選ぶ必要がありました。

支払い方法でクレジットカードのタッチ決済を選択

Pixel Watchをかざす。なお、バンドはEINBANDの木製バンド

「決済デバイスを確認してください」と表示され、Pixel Watchで決済サービスを選択する必要がある。ただし、Pixel Watchをかざしているとこの表示は見えない

エクスプレス決済はかざすだけで決済が完了すると思い込んでいたので最初は混乱しました。それでも、リューズのダブルクリックよりは便利なので、「かざすだけでは決済できない端末もある」と念頭に置くことで乗り切っていますが、できれば今後は決済端末のアップデートなどで、エクスプレス決済が100％利用可能になることを期待しています。